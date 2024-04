Pomezia, tutto da rifare: si cerca un’altra scuola per gli studenti della Marone

Al via un nuovo avviso per l’individuazione di una struttura idonea al trasferimento deli studenti della scuola “P. V. Marone” di via della Tecnica per il periodo necessario ai lavori di adeguamento sismico nell’ambito del PNRR.

“Ho appreso dagli uffici tecnici del Comune di Pomezia il diniego – che condivido – a procedere all’acquisizione dell’immobile sito in via dei Castelli Romani 24 (individuato per ospitare provvisoriamente i ragazzi della scuola Marone). La decisione è stata presa poiché non sono pervenute, entro la data ultima richiesta per la sottoscrizione del contratto preliminare di acquisto, le garanzie finanziarie richieste dall’Amministrazione Comunale alla società proprietaria dell’immobile”, dichiara il Sindaco di Pomezia, Veronica Felici.

“All’Amministrazione comunale dispiace che non ci siano le condizioni per procedere, perché avrebbe rappresentato la risoluzione definitiva del problema e nello stesso tempo un investimento per il futuro di tutta la città. Ad ogni modo, proseguiamo nel portare avanti il nostro progetto e il Comune procederà, quindi, con una nuova ricerca di una struttura idonea sul territorio, entro i tempi previsti dal PNRR”, precisa il Sindaco.

A breve, infatti, il Comune di Pomezia aprirà un nuovo avviso per la ricerca di una struttura che ospiterà in modo provvisorio le classi della scuola Marone, garantendo il rispetto del cronoprogramma stabilito dall’ente.

“La sicurezza e il benessere degli studenti della Scuola Marone – ha proseguito il Primo Cittadino – rimangono al centro delle nostre preoccupazioni. Continueremo a lavorare per trovare la migliore soluzione possibile per gli studenti e per la comunità nel suo complesso. Dunque, continuiamo a valutare se sul territorio esista una struttura idonea e ottimale che possa anche essere acquisita al patrimonio del Comune. L’interesse per il benessere dei ragazzi della scuola Marone e di tutti i cittadini è sempre stato l’unico obiettivo verso il quale l’amministrazione comunale si è rivolta e si sta rivolgendo”. “Questa amministrazione comunale si impegna, inoltre, a mantenere la trasparenza e a informare regolarmente i cittadini sui progressi riguardanti il progetto di adeguamento sismico della Scuola Marone”, ha concluso il Sindaco di Pomezia.