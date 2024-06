Annachiara Cecere ci parla del suo nuovo singolo “Everest”: l’intervista

In questa intervista la cantautrice Annachiara Cecere ci racconta il suo ultimo singolo “EVEREST” un brano che tratta la tematica dei sogni. L’Everest è infatti il punto massimo di aspirazione per chi crede fermamente in qualcosa, a tratti il testo sembra narrare una storia d’amore, in realtà, è una semplice raffigurazione umana di ciò in cui credo, nonostante i cambiamenti e le sfide a cui la vita mi mette davanti, ma sono elementi necessari per inseguire qualcosa che si vuole fortemente.

Ciao Annachiara, benvenuta sulle pagine de L’Eco del Litorale. Chi o cosa ti ispira nel fare musica?

Ciao a voi e grazie per avermi intervistata.Sicuramente il fatto di avere un “credo”in una società vuota è il mio motivo,oltre alla voglia di rivalsa e il sentirmi bene con me stessa

Qual è la canzone che ha segnato il tuo percorso artistico?

Stasera non ti giudico

Qual è il tuo processo di scrittura?

Di solito scrivo prima un testo e poi il mio maestro mette gli accordi al piano,ma attualmente sto imparando a suonare il pianoforte per cercare di divenire ancora più incisiva da un punto di vista melodico.Non punto a diventare una pianista ma a sentirmi ancora più libera e capace

Hai avuto momenti di sconforto o ripensamento sul tuo percorso artistico? Quali sono le difficoltà che hai dovuto affrontare?

Di ripensamento no,di sconforto si poiché sono una persona che pensa tanto anche troppo.Quindi ho bisogno sempre di svuotare la testa e le mie incertezze parlando a cuore aperto con chi mi segue o con la mia famiglia.Forse la più grande difficoltà affrontata fino ad ora,è proprio il rapporto conflittuale che ho con me stessa

Da poco è uscito il tuo singolo. Quali emozioni stai vivendo in questa fase?

Quella del rilascio del singolo,del supporto della gente.Essendo emergente so che i numeri arriveranno con il duro lavoro,per ora il pubblico mi aiuta a ricordarmi il motivo per il quale ho iniziato a fare musica

Com’è nata l’idea di questo brano?

Dal cercare di incoraggiarmi ed incoraggiare chi intraprende questo percorso molto duro ma pieno di emozioni

Cosa dobbiamo aspettarci in futuro dalle tue prossime produzioni?

Sicuramente un salto di qualità