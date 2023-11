Leasys lancia Easy Way: il noleggio a lungo termine accessibile a tutti

(Adnkronos) –

Leasys Easy Way rende il noleggio a lungo termine più accessibile, offrendo reali vantaggi economici e non solo. Si ispira a un modello di business adottato nel settore dei viaggi e del tempo libero in particolare dalle compagnie low cost, dove la convenienza economica si è concretizzata in un’offerta prima del superfluo, Leasys Easy Way si muove in questa direzione, rendendo il noleggio a lungo termine conveniente sin da subito. Nel canone mensile è compreso un pacchetto completo che va dalla RCA all’assistenza stradale, dalla manutenzione ordinaria al servizio di infomobilità I-Care, senza tralasciare l’applicazione gratuita App Muove per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità. Offrire soluzioni di mobilità accessibili, sicure ed efficienti, dove l’accessibilità è intensa come democratizzazione, ciò è possibile solo offrendo reali vantaggi in tema di sostenibilità e mobilità quotidiana con un reale vantaggio economico. I vantaggi del noleggio a lungo termine sono evidenti, il non avere alcun vincolo di proprietà a fronte di un canone contenuto con inclusi i servizi essenziali per un’esperienza di guida immediata e priva di stress e costi aggiuntivi. Il consumatore oggi nell’acquisto di un servizio low cost non è attento solo al reale costo contenuto ma anche che siano inclusi nel canone, tutti quei servizi che gli consentono di godere appieno del bene acquistato.

Easy Way è parte di un cambiamento della mobilità e sfrutta le nuove soluzioni che il trasporto oramai rende accessibile a tutti, attraverso una formula sicura e conveniente. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

