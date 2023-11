Aston Martin svela la bicicletta da corsa più avanzata al mondo

(Adnkronos) –

Aston Martin e l’azienda britannica leader nella produzione di biciclette in titanio J.Laverack hanno unito le forze per creare una bicicletta da corsa senza eguali: la J.Laverack Aston Martin .1R.

La J.Laverack Aston Martin .1R è stata costruita con congiunzioni in titanio parametriche e stampate in 3D, e tubi in fibra di carbonio scolpiti. "La collaborazione con il team di Aston Martin ha dato vita a nuove idee e innovazioni, la cui applicazione ha creato una bicicletta più avanzata di qualsiasi altra attualmente disponibile sul mercato. Lavorando con Aston Martin non solo abbiamo portato le nostre biciclette in titanio a nuovi livelli, ma abbiamo anche sviluppato una vera e propria innovazione all'interno dell'industria ciclistica, creando una bicicletta con livelli impareggiabili di artigianalità e ingegneria delle prestazioni", ha dichiarato Oliver Laverack, co-fondatore di J.Laverack Bicycles. “Ogni componente è stato progettato per essere parte del tutto e per sposarsi perfettamente con gli elementi adiacenti, raggiungendo un grado di integrazione insuperabile, che pone le basi dell’innovativo design senza bulloni della J.Laverack Aston Martin .1R.” “La J.Laverack Aston Martin .1R è essenzialmente una hypercar in titanio su due ruote. La genialità semplice e intelligente sta nel modo in cui abbiamo fuso i progressi ingegneristici della bicicletta con la purezza del design delle prestazioni per offrire un'esperienza di guida esaltante. Il risultato è una forma distintiva, nata dalla tradizione e dalla tecnologia e realizzata a mano utilizzando solo i materiali più avanzati, che si addice alla tradizione e alla proiezione al futuro delle nostre due iconiche aziende britanniche", ha dichiarato Marek Reichman, Executive Vice President e Chief Creative Officer di Aston Martin.



La bicicletta sarà inoltre fornita con una propria custodia, in alluminio o in carbonio, che fungerà sia da soluzione da viaggio sia da teca. Tra le chicche delal nuova .1R segnaliamo i freni integrati a 4 pistoncini anzichè due, un utilizzo esteso della fibra di carbonio per fornire la rigidità necessaria ed infine il manubrio Sphyr che è costuito in titanio stampate in 3D su misura.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)