Le azzurre scelte per il Mondiale femminile

La ct Milena Bertolini ha diramato le convocazioni per il Mondiale del 2023 che si terrà dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e in Nuova Zelanda.

PORTIERI:

Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan).

DIFENSORI:

Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Filangeri (Sassuolo)*, Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter)*, Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus).

CENTROCAMPISTE:

Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina).

ATTACCANTI:

Chiara Beccari (Como), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

* convocate per la preparazione, ma non in lista per disputare il Mondiale.

Le azzurre debutteranno il 24 luglio contro l’Argentina all’Eden Park di Auckland alle ore 08,00 italiane per giocare poi il 29 luglio contro la Svezia alle ore 09,30 al Regional Stadium di Wellington.

L’ultima partita del girone G sarà sempre a Wellington contro il Sudafrica alle ore 09,00.