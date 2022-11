Clamorosa sconfitta per l’Argentina contro l’Arabia Saudita per 1-2 nel match disputato alle ore 11. Argentina inizio col flop infatti il genio di Messi e di Di Maria a niente sono serviti contro un’Arabia Saudita vogliosa di fare un miracolo.

L’Argentina va in vantaggio molto presto, al 10mo minuto, con un calcio di rigore trasformato da Messi a cui poi sono seguiti 3 gol annullati in dodici minuti ai sudamericani per fuorigioco.

Nella ripresa accade quello che nessuno al mondo si sarebbe aspettato. In cinque minuti l’Arabia raggiunge e ribalta la partita con due gol meravigliosi di Saleh Al Shehri al 48mo e Salem Al Dawsari al 53′ mandando l’Argentina al tappeto.

Messi e compagni a quel punto fa di tutto per cercare di recuperare il risultato ma la prestazione stoica degli uomini di Hervé Renard rende impossibile la rimonta. Gli attacchi dell’Argentina sono costanti ma quasi mai hanno creato difficolta alla difesa degli arabi.

Solo al 91mo una vera e propria occasione per agguantare il pareggio arriva sui piedi di Otamendi che calcia a botta sicura ma trova Abdulelah Alamri che sulla linea di porta respinge allontanando il pericolo.

Pessima figura per l’Argentina quindi, che resta a zero punti.

Alle ore 14,00 è andata in scena Danimarca–Tunisia 0-0

Probabilmente la partita più brutta a cui abbiamo assistito in questi primi due giorni del campionato del mondo. Pochissime emozioni da entrambe le parti con tanti errori individuali e scarsa vena offensiva da parte di entrambe le squadre. Un match sostanzialmente equilibrato e a reti bianche dove la Danimarca ha però prodotto poche occasioni da gol. Solo tanta corsa sterile.

Solo nei minuti di recupero c’è l’emozione di una consultazione al Var per stabilire se ci fosse o meno un rigore per la Danimarca per un fallo di mano in area ma il verdetto dell’arbitro ha stabilito che non c’era stata nessuna infrazione. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai danesi che probabilmente speravano di fare un solo boccone della Tunisia.

Messico-Polonia 0-0

Nel primo tempo è stato il Messico ad aver avuto le migliori occasioni rispetto alla Polonia. Una partita molto intensa soprattutto da parte dei sudamericani che con la velocità hanno dato più di un grattacapo a Szczcesny e compagni.

Nella seconda parte di gara i ritmi non calano e poi al 56mo l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Polonia. Lewandovski va dal dischetto ma fallisce la trasformazione parata da Guillermo Ochoa che si distende sulla sua sinistra e allontana il pericolo.

La partita non concede più troppe emozioni fino al termine e finisce a reti bianche anche questa gara.

Francia-Australia 4-1

Alle ore 20 Francia e Australia si affrontano per il gruppo D e dopo appena 9 minuti doccia fredda per i transalpini che subiscono il gol dell’Australia da parte di Craig Goodwin. Sembra di rivivere la debacle dell’Argentina. Ma al 27mo ci pensa lo juventino Rabiot a pareggiare i conti con un bel colpo di testa al centro dell’area a incrociare.

Passano solo cinque minuti e la Francia raddoppia con Giroud su assist un perfetto di Rabiot. Il giocatore della Juventus ha trascinato la sua nazionale all’intervallo sul punteggio di 2-1.

Da segnalare un errore grossolano di Mbappè che allo scadere del primo tempo fallisce un gol da solo davanti alla porta.

Il fenomeno francese però si rifà al 68mo portando la Francia sul 3-1 e poi al 71mo ci pensa di nuovo Giroud che fa poker e sigla la sua doppietta.

Questa Francia è veramente di altra categoria

