Lido di Cincinnato, Anzio: ladri entrano dentro casa mentre due famiglie dormono

Lido di Cincinnato, Anzio. Nella notte tra il 17 e il 18 agosto dei ladri si sono introdotti nell’abitazione del mare di una famiglia di Roma in via delle Azalee. Al suo interno, due famiglie con figli e i nonni, erano addormentate e non si sono accorte di nulla, forse narcotizzate dai malviventi con dello spray. I malintenzionati, non si sa quanti fossero, si sono introdotti all’interno tagliando la grata di una piccolissima finestrella che si trova in cucina e hanno rovistato, indisturbati, ogni camera della casa di 3 piani alla ricerca di soldi e delle chiavi delle 2 macchine parcheggiate all’interno del vialetto del giardino di casa.

Si tratta quasi sicuramente di un furto premeditato e su commissione dato che l’unica autovettura che è stata portata via è la Renault Megane RS trophy, di colore arancione. La seconda macchina (una 3008 in ottime condizioni), è stata lasciata in mezzo alla strada con le chiavi nel cruscotto.

