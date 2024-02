La nuova stagione del Teatro Uniko di Lavinio

TEATRO UNIKO – Lavinio/Anzio

Venerdì 01 Marzo 2024 – ore 21.00

Alessandra De Pascalis in “Politica..lli S..correct”

Il politicamente corretto è la colonna sonora della nostra epoca. L’evoluzione della società impone giustamente particolare attenzione all’inclusività, tutti devono avere le stesse possibilità e lo stesso rispetto.

Ma l’animale sociale, si sa, è vario e non è difficile trovare, come in ogni ambito, alcuni individui che estremizzano, spesso fino al fanatismo. In alcuni casi la cosa ci sta sfuggendo di mano.

In questo stand up musicale Alessandra De Pascalis parla del politicamente corretto, di come da una nobile evoluzione si scade in estremismi e fanatismi fino a rasentare l’assurdo.

Uno spettacolo scomodo, scorretto… politicamente scorretto. Uno spettacolo in cui tutti si riconoscono ma nessuno ha il coraggio di ammetterlo.

