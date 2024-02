Astrotarocchi 29 febbraio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹 29 Febbraio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete e’ in arrivo un accordo con qualcuno che e’ si di lavoro, ma potrebbe arrivare da qualche amicizia, e’ qualcosa che aspettate da tempo, e inoltre arriva qualche corteggiatore interessante da non sottovalutare

Toro arriva per voi un importante progetto da realizzare e probabile voi ne siete a conoscenza, questa cosa vi emoziona molto ed avra’ un’ ottima possibilita’ di riuscita , preparatevi che il meglio deve ancora arrivare

Gemelli ci sono difficolta’ che vengono superate, il viaggio in questo momento e’ faticoso, ma il periodo verra’ superato senza troppi problemi e con l’aiuto della fortuna, tutto andra’ per il meglio

Cancro dopo un momento buono per voi, arrivano scelte da fare, in base ad una notizia che farete bene a tenere per voi, e saranno comunque notizie positive, potrebbe trattarsi di un livello o una promozione

Leone molta confusione crea nervosismo, una cosa per volta e tutto ritorna al suo posto, arrivano notizie interessanti che in qualche modo aiutano la fortuna a ritornare a sorridere, tutto arriva passa e va

Vergine siete equilibrati e sapete ben dosare le forze, e’ un bene in questo momento, perche’ in arrivo ci sono per voi notizie, che potrebbero cambiare la vostra situazione in meglio

Bilancia i viaggi con il pensiero vi permettono quasi sempre di farli diventare realta’ dipende da quanto volete che si realizzano, ovviamente dovrete anche lavorarci sopra, ma riuscite se volete Scorpione arriva una telefonata o messaggio a sorpresa da parte di qualcuno che ha intenzione di tornare, dipendera’ da voi quello che succedera’ poi dopo, se lo aspettate e’ in arrivo

Sagittario sul posto di lavoro se c’e’ stato qualcosa di non chiaro all’improvviso si capira’ e tutte le manovre fatte a danno di chi non c’entrava nulla, stanno per essere scoperchiate, e comunque emergono delle verita’ in generale che non avete ben compreso, la giornata e’ decisamente interessante

Capricorno arrivano notizie da parte di un uomo che risolvono una questione che non e’ chiara da molto tempo, e forse qualcuno si stabilizzera’ in una storia seria e concreta, tutto sara’ finalmente chiaro

Acquario arrivano notizie fortunate potrebbe trattarsi di vincita, di un prestito, un eredita, insomma soldi in arrivo, e anche possibile un contratto molto vantaggioso per ambedue le parti. un buon momento per migliorare le finanze

Pesci i momenti difficili vi hanno fortificato, ora non resta che ricostruire altrove e meglio, ci sara’ presto per voi una sistemazione nuova e nuove energie che arrivano in aiuto, e’ solo un brutto passaggio quello che state facendo, ma la situazione migliora



Buona giornata