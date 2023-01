Fisio fit

Spettacolo Teatrale “Money” di Roberto D’Alessandro

Venerdì 03 Febbraio 2023 – ore 21.00 al Teatro Uniko di Lavinio

Venerdì 3 febbraio andrà in scena al Teatro Uniko “Money”, scritto e diretto da Roberto D’Alessando. La verità è che la maggior parte delle persone non vuole cambiare il mondo, vuole solo fare soldi e la maggior parte di loro non importa nemmeno come farli. Viviamo in una società ossessionata dal denaro, ma completamente all’oscuro di come si vive. Ma questi benedetti soldi daranno poi davvero la felicità?

Quanto contano i soldi nella vita di tutti i giorni? Molto, se non tutto. La vita oggi è dettata minuziosamente dalla disponibilità economica. Siamo governati da oligarchie finanziarie che riescono a convincerci che l’acqua va comprata e noi lo facciamo, anzi se lo facciamo ci sentiamo più fighi. La monetizzazione di qualsiasi aspetto delle attività umane, è la necessità di un mondo liberista per piegare tutto alla sua necessità di commercio. Detto questo, avete pagato il biglietto?

Roberto D’Allessandro è uno straordinario attore, autore, regista. Parallelamente ai numerosi impegni teatrali come attore e regista, negli anni ha recitato in varie fiction tv di Rai e Mediaset tra le quali Don Matteo, Cuore, Non lasciamoci più 2, Distretto di polizia, Un posto al sole. Recita sul grande schermo in diversi film, tra cui Heaven, Regina dei fiori, 2061 – Un anno eccezionale e Natale col boss.

Non mancate! Info 347 6644361