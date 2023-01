Astrotarocchi: 01 febbraio 2023

Fisio fit

-Ariete ci sono accordi in vista che saranno molto soddisfacenti e importanti per la vostra vita, valutate con attenzione ogni cosa

-Toro c’e’ un po’ di sopportazione nell’arco della giornata, potrete cambiare direzione distraendovi con qualcosa che vi piace fare

-Gemelli State pensando a qualcosa che si e’ fermato o che volete fermare in maniera definitiva, e appunto lo fermerete senza troppi rimorsi

-Cancro occhio oggi ai colpi di fortuna che possono ripresentarsi piu’ volte nell’arco di una giornata quindi tenete le antenne dritte

-Leone molto nervosismo che e’ destinato a svanire entro pochi giorni, sembra che chi v’interessa vi abbia dimenticato, non e’ cosi vi porta nel cuore, e prima o poi state certi che fara’ sentire la sua voce, abbiate fede

-Vergine c’e’ tranquillita’ e serenita’ sia in famiglia che sul lavoro, ci sono scelte di normale amministrazione da fare ma attenzione a non scegliere la via piu’ comoda, potreste inciampare in qualche ostacolo

-Bilancia gratificazioni e momenti molto belli in una giornata che non ve l’aspettate, potrebbe essere una di quelle che non si dimenticano

-Scorpione si fa chiarezza su qualcosa e finalmente si puo’ ripartire alla grande e belle protette come siete, nulla vi puo’ spaventare davvero, avanti tutta

-Sagittario tenete a bada la voglia di mandare al paese di molto lontano qualcuno, non ne avrete bisogno, lo capira’ da se’

-Capricorno le difficolta’ per voi, oggi, avranno filo da torcere, siete in gran forma e non permetterete a nulla di ostacolare le vostre mete ed i vostri risultati

-Acquario Siete in ottima forma, e presto chi e’ intorno a voi capira’ che se e’ no, non puo’ diventare si, siete decisi e determinati a fare prima il vostro bene, poi quello altrui e fate bene

-Pesci per voi una bella dose di energia che sara’ utile per affrontare con la grinta necessaria la giornata e fare tutto cio’ che e’ possibile per rimanere sereni e tranquilli

Buona giornata ❤

