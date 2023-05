Giordano Vanone e Katia Antonelli, fondano Top Dance alliance

Che cos’è Top Dance alliance

Top Dance, un learning network, che mira a creare una community di persone speciali, desiderose di imparare e crescere nella danza, sia personalmente che professionalmente.

I ballerini e gli insegnanti iscritti hanno l’opportunità di entrare in contatto con i migliori tutor della danza, partecipare a corsi personalizzati, ottenere una formazione continua e avere il supporto di un team di professionisti.

I fondatori di Top dance alliance

Giordano Vanone e Katia Antonelli, una coppia nella vita e nel ballo, sono i fondatori di Top Dance Alliance.

Dopo aver iniziato a ballare nel 1985, hanno studiato con i migliori maestri al mondo, perfezionandosi e creando uno stile unico che fonde tecnica, emozione e personalità. I successi ottenuti nel campionato italiano di danze standard per tre anni consecutivi li hanno portati a un nuovo ambizioso progetto: la formazione.

Attraverso Top Dance Alliance, hanno formato campioni in tutto il mondo, in diverse categorie, dai giovani ai professionisti, offrendo percorsi personalizzati che si adattano alle caratteristiche di ogni coppia.

Katia e Giordano insegnano a comunicare con la danza, che a sua volta si pratica utilizzando mente e corpo. Il “Metodo Vanone”, che viene adottato da oltre 40 anni, trasmette conoscenze tecniche e insegna il linguaggio personale del corpo che rende unica la coppia, aiutandola ad esprimere le proprie emozioni.

Con tale metodo sono stati formati tanti campioni del mondo.

Questo metodo è oggi apprezzato in 24 nazioni: America, Australia, Canada, Cina, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Russia, Bielorussia, Ucraina, Lituania, Estonia, Israele, Giorgia, Moldavia, Romania, Slovacchia, Polonia, Germania, Austria, Francia, Spagna, Irlanda, Italia.

La regola C.O.P.P.I.A. di Top Dance Alliance

C- Corpo e mente, entrare in contatto con il proprio corpo, saperlo ascoltare, è fondamentale per saper ballare: la tecnica è fondamentale tanto quanto il corpo che la sostiene. Con la giusta preparazione e attraverso esercizi cognitivi il corpo sarà in piena sintonia con la tecnica.

O- Obiettivo. Quando si danza è necessario avere bene in mente chi siamo e l’obbiettivo da raggiungere.

P- Pratica. La storia ci insegna che non esiste persona di successo che non abbia un unico segreto. Per fare bene ciò che si è scelto di fare, nella danza come nella vita, serve impegno e dedizione, una valida guida, e tanto, tantissimo allenamento.

P- Perseveranza. “Un guerriero non può abbassare la testa, altrimenti perde di vista l’orizzonte dei suoi sogni”, diceva Coelho.

I- Intelligenza Emotiva. L’armonia tra emozione e pensiero, il sé in corrispondenza dell’altro, tradurre le proprie emozioni in gesti, riuscendo a modellare la propria creatività, anche in funzione dell’ambiente esterno, che si tratti di coppia o di competizione.

A- Autostima. Scaturita dai risultati delle nostre esperienze confrontati con le aspettative ideali. Auto-osservarsi, auto-conoscersi, sapersi giudicare, volersi bene.