Juventus, la panchina ora è sempre più in bilico

È durata poco la convinzione della società per quanto riguarda la permanenza di Massimiliano Allegri alla guida tecnica della Juventus. La panchina della Vecchia Signora è vicina ad avere una nuova figura e non sono molti i profili che potrebbero affacciarsi alla realtà juventina.

Prima, però, c’è una questione da sciogliere, quella del Dirigente Sportivo. Il nome sulla bocca di tutti è quello di Cristiano Giuntoli, alle prese con la risoluzione del contratto che lo lega ai partenopei del Napoli. Come riporta la redazione di AJG news, ad oggi la società sta pensando a questo aspetto, prima di bloccare eventuali allenatori. Solo dopo questo, Calvo, Scanavino e il nuovo dirigente parleranno con Allegri per definirne il futuro che si divide in permanenza o addio.

Tra il vecchio e il nuovo

Le ipotesi per la successione della panchina sono più di una, fermo restando che la Juventus non ha ancora scelto la direzione da prendere definitivamente. Si aprono due sentieri ben delineati, ovvero quello della rivoluzione verso un nuovo corso e quello che potremmo definire un usato sicuro, con potenziali pochi rischi.

Quest’ultima idea porta il nome di Antonio Conte, e a lanciare l’indiscrezione è il Corriere della Sera. Non si fanno nomi, ma si parla di un dirigente stuzzicato dall’idea del ritorno dell’ex. Con il rapporto troncato con il Tottenham, il quale ha mancato l’appuntamento con l’Europa, il mister che ha allenato anche Italia, Chelsea e Inter sarebbe libero di intraprendere un secondo capitolo con la Juventus. Questa voce, scarsamente confermata al momento, non trova il gradimento dei tifosi, che invece spingono per un volto (non proprio) nuovo.

A far sognare parte dei supporters juventini è Igor Tudor, che già conosce bene l’ambiente grazie alla sua lunghissima esperienza alla Vecchia Signora da calciatore e come vice di Andrea Pirlo nell’annata 2020-21. Si tratta di una teoria certamente più forte, in quanto il tecnico croato avrebbe già espresso alla società del Marsiglia il desiderio di andarsene, per Fabrizio Romano. Mirko Nicolino addirittura lo colloca come primo nome sul taccuino in caso di esonero di Allegri. Nel suo caso, però, è da monitorare l’interesse dell’Atalanta, che mostrerebbe apprezzamento per il coach in caso di partenza di Gasperini.

Non resta che aspettare l’arrivo del nuovo Direttore Sportivo per comprendere se la Juventus voglia ricominciare da capo un percorso, oppure cercare soluzioni nelle sicurezze del passato.

