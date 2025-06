Interventi di manutenzione Acea Ato 2: sospensione idrica nei Comuni del sud di Roma

I Comuni a sud di Roma vivranno un giorno di disagi per la mancanza di fornitura idrica causa lavori: ecco i comuni interessati e tutti i dati

Un avviso importante per i cittadini dei comuni di Ariccia, Genzano di Roma, Velletri e altri comuni limitrofi: Acea Ato 2 ha annunciato una sospensione del servizio idrico per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione che promettono di migliorare l’efficienza della rete e, di conseguenza, la qualità del servizio.

Ma come si tradurrà questo lavoro nei nostri quartieri? Scopriamo insieme i dettagli e cosa fare per affrontare al meglio questa situazione. La sospensione del flusso idrico è prevista dalle 18:00 di martedì 10 giugno alle 17:00 di mercoledì 11 giugno, e interesserà una serie di zone nei comuni coinvolti.

Non solo i residenti nelle aree più centrali, ma anche quelli nelle zone periferiche o più alte potrebbero riscontrare abbassamenti di pressione o, in alcuni casi, interruzioni complete del servizio. È sempre importante essere informati, per evitare inconvenienti imprevisti.

Comuni e zone interessate dalla sospensione

La lista delle aree coinvolte è piuttosto lunga e variegata. Per esempio, ad Ariccia saranno interessate la zona alta e bassa di Cerquette, la zona Galloro, e altre aree limitrofe. Genzano di Roma, invece, vedrà disagi in zone come il Centro Storico, Monte Cagnoletto e Sforza Cesarini.

A Velletri, l’interruzione riguarderà diverse zone, tra cui la Quota 500, Cigliolo, Colle Buso e il Centro Storico. Anche Rocca di Papa e Lariano vedranno il servizio sospeso su tutto il loro territorio, così come Rocca Priora e Grottaferrata, con alcuni specifici punti, tra cui via Vecchia di Marino e via Montiglioni.

Insomma, da Ariccia a Lanuvio, i disagi non risparmieranno molte zone, quindi è importante verificare se la propria zona è inclusa nell’elenco. Non solo le vie principali, ma anche quelle più periferiche potrebbero subire interruzioni, rendendo l’accesso all’acqua difficile, se non impossibile, per alcune ore.

Servizio di rifornimento con autobotti: come funziona

Per limitare i disagi ai cittadini, Acea ha previsto un servizio di rifornimento tramite autobotti, che saranno dislocate in vari punti strategici. A Ariccia, ad esempio, si troveranno in piazza della Corte, mentre a Velletri saranno a disposizione in via Orti Ginnetti, proprio di fronte all’ospedale Paolo Colombo.

Non solo, anche a Rocca di Papa, Lariano e Grottaferrata, i cittadini potranno rifornirsi d’acqua nelle piazze principali e in alcune vie importanti, come via Molara a Rocca Priora o via Vannini a Grottaferrata.

Le autobotti rimarranno in stazionamento dalle 18:00 del 10 giugno alle 17:00 dell’11 giugno, e offriranno un servizio di rifornimento per chi ne avrà bisogno.

Se dovesse verificarsi un’emergenza, i cittadini possono contattare il numero verde 800.130.335 per richiedere un rifornimento straordinario. È sicuramente una buona notizia per tutti coloro che potrebbero trovarsi senza acqua nelle ore più critiche.

Cosa Fare per Prepararsi al Disservizio

Per minimizzare il disagio, è una buona idea anticipare il problema, cercando di accumulare acqua in bottiglie o contenitori prima della sospensione. In molti casi, infatti, il disservizio durerà solo poche ore, ma queste piccole precauzioni possono evitare inconvenienti. In particolare, ricordatevi di conservare acqua per bere, cucinare e per le necessità igieniche di base.

Non dimenticate che, sebbene il servizio idrico sarà sospeso per alcune ore, gli interventi di manutenzione sono cruciali per il miglioramento della rete, e quindi per garantire un servizio più stabile e continuo nel futuro. Insomma, un piccolo sacrificio oggi per un’acqua più sicura e abbondante domani. E se il disguido dovesse essere maggiore di quanto previsto, la possibilità di un rifornimento straordinario con le autobotti offre un valido aiuto.

Alla fine, sebbene la sospensione del flusso idrico possa sembrare un inconveniente fastidioso, ricordiamoci che è parte di un lavoro necessario per rendere più moderna e funzionale la rete idrica. E voi, come vi preparerete per questo breve disservizio? Avete qualche consiglio per affrontarlo al meglio?