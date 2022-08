Ciampino, piscina comunale: le dichiarazioni della Sindaca

“La piscina comunale non aprirà per questa stagione estiva. Una situazione che ci rammarica, consapevoli che il servizio è molto richiesto dai nostri cittadini.

Purtroppo la procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione della struttura è iniziata a fine maggio, tempistica già notevolmente in ritardo per consentire l’apertura entro la stagione estiva. Infatti la procedura di verifica dei requisiti si è conclusa soltanto nei giorni scorsi con l’esclusione di entrambi i partecipanti, con conseguente pubblicazione nella giornata di ieri della determina dirigenziale di non aggiudicazione della gara.

Siamo già al lavoro per una programmazione attenta e puntuale per i prossimi mesi, calenderizzando tempi e scadenze in modo da consentirci di erogare tempestivamente servizi efficienti ai nostri cittadini”.

Così in una nota la Sindaca di Ciampino Emanuela Colella, in merito alla mancata apertura della piscina all’aperto.