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Innovazione, Scavuzzo: “Festival de L’Espresso racconta una Milano che attrae”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Un’iniziativa che mette al centro l’innovazione e promuove lo scambio di buone pratiche credo che permetta un arricchimento culturale, politico e sociale di grande valore. E mi piace che sia Milano a ospitarla, perché ancora una volta la nostra è una città che attrae, ragiona e rilancia”. Così la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo, a margine di ‘Sette idee’, il Festival dell’Italia che innova organizzato da L’Espresso allo Step FuturAbility District di Milano e giunto quest’anno alla sua seconda edizione.  

Novantotto startup innovative, selezionate tra 374 candidate, si sfideranno tra di loro e le 14 con il punteggio più alto accederanno alla finale, in programma a dicembre a Roma. “Organizzare quest’iniziativa in un quartiere come questo, che ha attraversato una rigenerazione che lo ha completamente trasformato – ha aggiunto Scavuzzo – significa vedere anche quali sono gli effetti delle intuizioni, del coraggio e della creatività”. 

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