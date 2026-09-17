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Innovazione, Boccia (Pd): “Allineare progresso sociale a progresso tecnologico”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Mi fa molto piacere essere qui, in questa discussione su come il progresso tecnologico impatta sul progresso sociale, o meglio, su come non impatta, perché da un lato l’innovazione è molto spinta – e le parole del Papa, di Mattarella e dei grandi della Terra aprono una discussione che L’Espresso molto opportunamente declina oggi in un confronto – mentre dall’altro lato c’è un progresso sociale che non avanza. Quindi dobbiamo chiederci davvero quali responsabilità abbia la politica per allineare il progresso sociale al progresso tecnologico, che in questo momento seguono direttrici diverse. Questo deve farci preoccupare e anche responsabilizzare”. Ad affermarlo è Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico al Senato, arrivando a ‘Sette idee’, il Festival dell’Italia che innova organizzato da L’Espresso allo Step FuturAbility District di Milano e giunto quest’anno alla sua seconda edizione. 

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