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Innovazione, Carelli (L’Espresso): “Al Festival gli imprenditori del futuro”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Il valore dell’iniziativa è quello di mettere in evidenza e di far crescere realtà create soprattutto da giovani imprenditori che mettono in campo la loro creatività tutta italiana, che stanno avendo successo e che saranno probabilmente gli imprenditori del futuro”. Ad affermarlo è Emilio Carelli, direttore de L’Espresso, dando il via a ‘Sette idee’, il Festival dell’Italia che innova organizzato dalla testata e giunto quest’anno alla sua seconda edizione.  

“L’iniziativa porta oggi a Milano 98 startup scelte fra le 374 che hanno aderito a questo bando – continua – Abbiamo fatto una selezione rigorosa che si basa su criteri scientifici e tecnici: una commissione di esperti ha esaminato tutte le candidature e ha scelto le 98 migliori, anche in base a parametri come creatività, produttività e possibilità di realizzazione. Tra queste ne sceglieremo 14 che arriveranno in finale, a Roma, il 9 dicembre: da questa competizione usciranno le startup alle quali daremo visibilità su L’Espresso, nei prossimi mesi, raccontando la loro storia”. 

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