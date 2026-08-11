Astrotarocchi 12 agosto 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 12 agosto 2026

🌻Ariete La velocità non è sempre sinonimo di vittoria. E’ il momento di osservare prima di fare la prima mossa; lascia che siano gli altri a scoprirsi per poter agire con un vantaggio decisivo.

🌻Toro Stai accumulando troppi impegni o pensieri superfluo solo per senso del dovere. Fai ordine nei tuoi spazi e nella tua agenda: eliminare il superfluo ti darà una spinta energetica immediata.🌙

🌻Gemelli Stai accumulando troppi impegni o pensieri superfluo solo per senso del dovere. Fai ordine nei tuoi spazi e nella tua agenda: eliminare il superfluo ti darà una spinta energetica immediata.🌪️

🌻Cancro Spesso ti aspetti che gli altri intuiscano le tue esigenze, ma la telepatia non funziona sempre. Esprimi direttamente e senza timore ciò di cui hai bisogno: troverai una risposta molto più favorevole del previsto.🌙

🌻Leone Per quanto tu sia già un punto di riferimento, c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Pensa a te stessa e non solo agli altri. Dedica del tempo ad aggiornarti, studiare o affinare una competenza: sarà la tua arma vincente per il futuro.📋

🌻Vergine Passi troppo tempo a notare ciò che manca o che poteva andare meglio. Fai una pausa, guarda indietro a quanta strada hai fatto e concediti un riconoscimento concreto per gli obiettivi raggiunti.⛰️

🌻Bilancia Per cercare l’equilibrio perfetto rischi di non buttarti mai. Permettiti il lusso di fare un tentativo “imperfetto”: scoprirete che l’azione crea opportunità che la teoria non può nemmeno immaginare.⚖️

🌻Scorpione Non devi fare sempre tutto da solo per dimostrare la tua forza. Scegli una persona fidata e condividi un carico di lavoro o un progetto: la sinergia ti porterà al doppio del risultato con la metà della fatica.🦂

🌻Sagittario La tua mente è sempre proiettata al prossimo viaggio o traguardo lontano, ma ora è il momento di ricaricarti nell’ambiente domestico. Dedica attenzione alla casa e alle relazioni più intime per ritrovare la spinta.🏹

🌻Capricorno Il tuo approccio è sempre rigoroso e responsabile, ma staccare la spina non farà crollare i tuoi progetti. Regalati momenti di svago senza sensi di colpa: la creatività si riaccende quando la mente si rilassa.⚡

🌻Acquario Hai molte conoscenze, ma è il momento di selezionare le persone davvero importanti. Dedica tempo di qualità a una persona speciale per trasformare un’affinità intellettuale in un legame solido e profondo. ⚡

🌻Pesci La tua intuizione viaggia ad alti livelli, ma ha bisogno di gambe per camminare. Metti nero su bianco i tuoi obiettivi economici o lavorativi e definisci le prime tre azioni concrete da fare questa settimana.⚡

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