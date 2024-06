“Immerso” il nuovo singolo dei Cambra

Da venerdì 7 giugno 2024 sarà in rotazione radiofonica “IMMERSO” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei CAMBRA già disponibile sulle piattaforme digitali dal 4 giugno.

“Immerso” è un brano che riflette sulle conseguenze della mancanza di stimoli, paragonandola a un lento affondare nell’apatia e nella mediocrità. La canzone descrive l’esperienza di chi, nonostante tutte le sue forze, si rende conto che le sue energie stanno finendo e che sta sprofondando. Rassegnarsi a questo epilogo, con un misto di rimpianto e rabbia, è la reazione di chi vede sempre più difficile tornare in superficie.

Commenta la band a proposito del brano: “La conseguenza della fine delle energie di chi lotta per non affondare: una metafora di chi osserva che, nonostante le capacità, i propri sforzi non portano alcun risultato”.

Biografia

I Cambra si formano a Parma nel 2020, quando Giacomo (voce e chitarra), Gianmarco (basso) e Alberto (batteria) si ritrovano dopo aver già lavorato insieme ad altri progetti tra il 2011 e il 2022.

Il 2 Luglio 2024 esce “Scatole”, il primo album pubblicato da Overdub Recordings, dove molteplici influenze alternative, emo, post-rock, grunge si amalgamano in una tendenza punk, cupa ed emotiva cantata in italiano.

Dopo “Polvere”, “Immerso” è il nuovo singolo dei Cambra disponibile sulle piattaforme digitali dal 4 giugno 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 7 giugno.

Instagram | Facebook