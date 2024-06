Colleverde, approvato il progetto riqualificazione dell’area ludico-sportiva in via Monte Bianco

Approvato, nell’ultima seduta di Giunta, il progetto riguardante la “Sistemazione e riqualificazione di un’area pubblica a destinazione ludico-sportiva sita in via Monte Bianco 29, Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo”. L’importo è di 590.000,00 euro.

“L’intervento è finalizzato a riqualificare e migliorare la fruizione dell’area presente all’interno del plesso scolastico Eduardo De Filippo, di via Monte Bianco – evidenzia il Sindaco, Mauro Lombardo -. Il plesso, come noto, è un importante punto di aggregazione sociale per l’ambito urbano di Colleverde”.