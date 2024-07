Da venerdì 2 agosto 2024 sarà in rotazione radiofonica “MAI SOLA” (Maionese Project), il nuovo singolo di KAMYLLA disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 3 agosto.

“Mai sola” è un brano caratterizzato da un sound pop, che racconta come, in un mondo in cui tutti decidono di prendere l’ascensore, per la persona amata siamo disposti a fare le scale, se necessario.

Commenta l’artista a proposito della release: “Se il mondo sale in ascensore, ti seguo se prendi le scale perché stare insieme è dividere il dolore. So che da ora non sarò mai sola.”

Biografia

CAMILLA GORRINI (in arte KAMYLLA) ha 22 anni e abita a San Giorgio Piacentino. Dall’età di 11 anni fino ai 19 ha frequentato il Conservatorio di Piacenza dove ha studiato clarinetto.

Successivamente si è iscritta al Conservatorio di Parma dove sta frequentando il triennio Universitario in canto pop/rock ed è prossima alla laurea. Da 6 anni frequenta privatamente anche la scuola di canto a Milano diretta da Paola Folli e Francesco Rapaccioli. Dai 9 ai 14 anni ha frequentato una scuola di musical nella sua città dove studiava canto, ballo e recitazione e dall’età di 11 anni ha iniziato a partecipare a tantissimi concorsi canori in tutto il Nord e Centro Italia piazzandosi sempre ai primi posti. Ha vinto pure 4 talent: a Varese, a La Spezia e 2 a Sanremo (uno si è svolto al Teatro del Casinò e l’altro al Teatro Ariston).

In questi anni ha duettato e presentato eventi con diversi big della musica italiana, tra i quali Gatto Panceri, Aleandro Baldi, Aida Cooper (storica corista di Loredana Berté), Enrico Beruschi e Savi & Montieri (di Radio Italia solo musica italiana) ed altri.

Per 4 anni, insieme al conduttore e grande amico Marcello Granata, ha condotto la trasmissione televisiva “INGRESSO LIBERO” visibile su un canale del Digitale Terrestre, dove aiutava nella conduzione, si esibiva in diversi brani e intervistava gli artisti emergenti della sua zona e del Nord Italia in generale.

Nel 2021 ha partecipato anche alla trasmissione televisiva di Carlo Conti “TOCCA A TE!” andata in onda su Rai Play.

Il riconoscimento più prestigioso ed emozionante però lo ha ottenuto nell’ottobre del 2019 quando è stata scelta per rappresentare la canzone italiana in un’importante manifestazione canora a Philadelphia negli USA. Da questa esperienza americana ha avuto il privilegio anche di ricevere in omaggio un inedito scritto da autori italo/americani dal titolo “ABOVE THE FIRE”, uscito nel dicembre 2020 su tutte le piattaforme digitali, che ha riscosso un buon successo di ascolti (43.230 su Spotify) Lo scorso luglio 2023 era tra i 50 semifinalisti dell’ultima edizione di Castrocaro (scelta tra circa 300 partecipanti). Il 19 aprile scorso è uscito il suo nuovo singolo “ALL’ANGOLO DESTRO DEL CUORE” scritto da MASH, un giovane ragazzo veneto molto simpatico e talentuoso.

L’11 luglio 2024 ha avuto l’opportunità di aprire il concerto di ARIETE e MECNA al Trentino Love Fest (Trentino Music Arena).

