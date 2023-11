Roma: The Green Veil – Mesopotamian Dances Heritage

“The Green Veil – Mesopotamian Dances Heritage” “The Green Veil – Mesopotamian Dances Heritage”

24, 25, 26 Novembre 2023 , Roma



Con il patrocinio della SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA, l‘associazione Belly Dance Italy le sue promotrici Maryem Bent Anis e Samira Zenati presentano l’evento dedicato alle danze tradizionali della Mesopotamia. L’edizione del 2023 sarà incentrata particolarmente alle danze tradizionali dell’Iraq, grazie alla presenza dell’artista irachena Assala Ibrahim. Assala è l’unica donna irachena al mondo che diffonde con l’insegnamento le danze tradizionali pure della sua terra.

Per l’evento “The Green Veil – Mesopotamian Dances Heritage” a Roma Assala sarà accompagnata eccezionalmente dal cantante e percussionista iracheno Nawaf Al Kaabi. Nei tre giorni sarà possibile partecipare ad un programma ricco di iniziative legate allo sviluppo e alla conoscenza della cultura Medio Orientale e alle danze che risalgono all’antica Mesopotamia. Ringraziamo in anticipo il dipartimento di Scienze dell’Antichità e il dipartimento Studi Europei, Americani, Interculturali per ospitare il nostro progetto presso la prestigiosa Sapienza Università di Roma e per il coinvolgimento degli illustri Professori, che ci illumineranno durante la Conferenza dedicata al tema.

Ringraziamo in anticipo la comunità di danza orientale che sta supportando l’evento e le danzatrici internazionali che viaggeranno appositamente in Italia per partecipare a The Green Veil.

-Venerdì 24 Novembre 2023

SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA – Edificio Marco Polo – T03 – Roma h 9,30/13,30 Conferenza “Musica, ritmo e danze tra il Mare Arabico e il Mediterraneo Orientale”

a cura del Dipartimento Scienze dell’Antichità in collaborazione con il Dipartimento Studi Europei, Americani, Interculturali. -Sabato 25 Novembre 2023 STILE DANZA – Via Morsasco 50/a, Casalotti/Boccea – Roma

h 10,00/16,30 Workshops IRAQI DANCE INTENSIVE with ASSALA IBRAHIM

Musica dal vivo Iraqi con NAWAF AL KAABI

A cura di MARYEM BENT ANIS

Tema: La passione pura del Raqs Kawliya e la teatralità del Raqs Hachaa (la danza dei pugnali) h 20,00 THE GREEN VEIL SHOW GALA SHOW with ASSALA IBRAHIM, NAWAF AL KAABI, MARYEM BENT ANIS, and SPECIAL GUESTS. Danza e Musica Iraqi presentate da artisti internazionali d’eccezione, con interventi di danze folkloristiche dell’Egitto. Durante la serata speciale show di Calligrafia Araba unito alla danza e al canto iracheno dell’artista Amjed Rifae. -Domenica 26 Novembre 2023

STILE DANZA – Via Morsasco 50/a, Casalotti/Boccea – Roma h 10,00/16,30 Workshops IRAQI DANCE INTENSIVE with ASSALA IBRAHIM

Musica dal vivo Iraqi con NAWAF AL KAABI

A cura di MARYEM BENT ANIS

Tema:Lo spirito delle danze del Sud dell’Iraq.