Roma: assessora Lavori pubblici, riaperta al traffico via delle Fornaci

Via delle Fornaci “è stata riaperta al traffico, grazie all’intervento del nostro Dipartimento Csimu la strada è stata messa in sicurezza e da ieri sera è di nuovo fruibile”. Lo dichiara, in una nota, l’assessora ai Lavori pubblici e infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini, a seguito dei lavori effettuati sulla via nel Municipio Roma XIII che da ottobre era stata interdetta al traffico, a causa del deterioramento del muro di cinta di Villa Abamelek, sede dell’Ambasciata della Federazione russa. I lavori – spiega la nota – frutto di un accordo tra Roma Capitale e Ambasciata russa, sono partiti il 21 dicembre con la realizzazione di una barriera di sicurezza provvisoria posta davanti al muro dell’Ambasciata, su area stradale di proprietà di Roma Capitale. Questa soluzione – sottolinea la nota – consente il transito soltanto veicolare su una corsia di larghezza ridotta con velocità limitata. Per la completa riapertura della strada, anche al passaggio dei pedoni, l’Ambasciata della Federazione russa dovrà provvedere al ripristino del muro di cinta di Villa Abamelek, lavoro che permetterà la definitiva rimozione della barriera. L’Ambasciata, inoltre, ha provveduto a fare esaminare da un esperto gli alberi che si trovano all’interno della Villa nell’area del muro di cinta, facendo interventi mirati dove necessario. Anche grazie a questo intervento sono garantite le condizioni di sicurezza per la riapertura della strada. “In attesa che l’Ambasciata della Federazione russa faccia i necessari lavori di ripristino del muro di cinta, abbiamo riportato la situazione alla normalità. Ringrazio l’assessore Segnalini per il supporto e per aver sbloccato una situazione difficile”, afferma la presidente del Municipio Roma XIII, Sabrina Giuseppetti. “Oggi restituiamo via delle Fornaci alla città”, conclude Giuseppetti.