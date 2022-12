Cultura: Teatro di Roma saluta il nuovo anno partecipando a Capodarte 2023

Per celebrare l’inizio del nuovo anno, domenica primo gennaio il Teatro di Roma partecipa al programma di eventi culturali Roma Capodarte 2023 ospitando al Teatro Argentina i concerti Dialoghi sinfonici con l’orchestra di Europa InCanto diretta dal Maestro Germano Neri, per poi continuare a festeggiare sul palco del Teatro del Lido di Ostia con il Quartetto Pessoa che proporrà Il suono delle immagini, un omaggio a Ennio Morricone con l’esecuzione delle sue indimenticabili colonne sonore e una chiusura all’insegna della musica di Astor Piazzolla. Lo comunica, in una nota, Teatro di Roma. Si inizia al Teatro Argentina – prosegue la nota – con il doppio appuntamento Dialoghi sinfonici dell’Orchestra Europa InCanto diretta dal Maestro Germano Neri e composta da 34 professori d’orchestra che, in questa occasione, eseguirà alle ore 17.00 la Sinfonia V op. 67 in Do minore del grande compositore tedesco Ludwig van Beethoven, dove scopriremo, accompagnati dal famosissimo tema, il significato profondo che si cela dietro i 5 movimenti; mentre, alle ore 19.30, verrà eseguita la Sinfonia VI op. 68 in Fa maggiore “Pastorale” in cui Beethoven lascia trasparire il suo profondo sentimento di ammirazione per la natura, da egli considerata come uno spettacolo da contemplare. Dialoghi sinfonici è un format originale in cui – spiega la nota – durante l’esibizione, il Direttore interagisce con il pubblico guidandolo in un dialogo con l’orchestra sinfonica per scoprire i retroscena culturali e storici che si celano dietro ai suoni, raccontando aneddoti e fornendo nozioni che arricchiscono gli ascoltatori e li guidano alla comprensione. Il pubblico non si limita ad un mero ascolto passivo, ma diventa parte integrante dello spettacolo.

I festeggiamenti proseguono – aggiunge la nota – al Teatro del Lido alle ore 18.00 con Il suono delle immagini, concerto del Quartetto Pessoa dedicato a due grandi artisti, Piazzolla e Morricone, tra cinema, tango e colonne sonore. In programma alcune fra le composizioni più coinvolgenti di Astor Piazzolla, come Libertango e Muerte del Angel, utilizzate delle colonne sonore di film quali Lezioni di Tango e Qualcosa di personale. La musica vissuta attraverso la passione e la sensualità del nuevo tango ma anche un percorso di fatto di suggestioni visive evocate dalle più belle colonne sonore del Maestro Ennio Morricone, un musicista che nel corso della sua vita ha avuto la possibilità di confrontarsi con i più grandi registi, italiani e internazionali, dai primi lavori degli anni ’60, fino ai giorni nostri. In questo omaggio il pubblico – spiega la nota – verrà guidato in un viaggio attraverso la musica di grandi film quali C’era una volta in America, C’era una volta il West , Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo di Sergio Leone, Metti una sera a cena diretto da Giuseppe Patroni Griffi, Mission di Roland Joffè e Nuovo Cinema Paradiso e La Leggenda del pianista sull’Oceano di Giuseppe Tornatore. Le iniziative gratuite di, concerti, visite guidate, spettacoli, incontri e attività per grandi e piccoli che domenica primo gennaio animeranno fino a sera musei, biblioteche comunali, teatri, cinema e altri luoghi della cultura straordinariamente aperti per l’occasione – sono promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, la sovrintendenza capitolina ai Beni culturali e le istituzioni – conclude la nota – del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea.