Nuovo CdA per la Fondazione Bioparco di Roma

Si è insediato il nuovo CdA (Consiglio di Amministrazione) della Fondazione Bioparco di Roma, presieduto per la prima volta da una donna: l’etologa Paola Palanza, professore ordinario di Biologia dell’Università di Parma. Gli altri membri del CdA sono: il manager Daniele Funicelli, esperto in terzo settore ed enti no profit, Laura Ricceri, esperta di benessere psicofisico animale dell’Istituto Superiore di Sanità, Paolo Selleri, medico veterinario diplomato al College europeo di Zoological Medicine e Nicola Costa, in rappresentanza di Costa Edutainament SpA.

“Ringrazio l’amministrazione capitolina per la fiducia – dichiara la neo Presidente Palanza – e accolgo con particolare piacere questo riconoscimento che investe la comunità scientifica italiana, in particolare gli etologi. Affronto con grande entusiasmo questa avventura, in cui coinvolgeremo la cittadinanza romana ma anche i numerosi turisti italiani e stranieri che visitano il Bioparco, struttura istituzionalmente votata all’educazione, alla ricerca etologica, all’ecologia e al rispetto per l’ambiente e per la vita animale”. Palanza conclude: “nel corso della cerimonia di insediamento ho avuto il piacere di salutare e ringraziare il Presidente uscente, prof Francesco Petretti, per la preziosa opera prestata durante il suo mandato”.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento...