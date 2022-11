Marcella Di Pasquale: dal tubo catodico al web

È degli ultimi giorni la notizia che Google ha cambiato il modo di presentare i formati video, si vedranno presto tre menù distinti per altrettante tipologie di filmati: uno per i video classici, il secondo per gli shorts e il terzo con le dirette degli utenti.

La volontà sarebbe quella di riportare i più giovani sulla piattaforma, cercando di controbattere all’ascesa di rivali come Tik Tok. “Aprite Youtube”, il primo singolo di Marcella Di Pasquale, terza classificata all’ultima edizione di “The Voice Senior”, pubblicato su tutte le piattaforme e digital-store pochi giorni fa, è stato foriero di questa notizia.

Marcella, definita la Cyndi Lauper italiana grazie alla sua sbalorditiva potenza vocale, ha fatto le cose in grande e si è avvalsa per questo suo primo personale progetto musicale della collaborazione con il Maestro Alterisio Paoletti (compositore di successo, in radio adesso con “Nessuno Mai” arrangiato per Al Bano, la figlia Jasmine e Clementino, casi della vita proprio il coach di Marcella) e di Walter Garibaldi (autore che si divide con successo tra teatro, cinema, tv e canzoni).

Il singolo, distribuito dalla “Orangle/S&M Production Ingrooves/Universal Group”, è accompagnato da un video per il quale non si è badato a spese. A dirigerlo il ventunenne Simone Manzi (miglior regista all’edizione 2021 del festival “Corti sul Mare”) con visual effects appositamente realizzati dal diciottenne Federico Manzi.

“Si può nascere vecchi, come si può morire giovani”, questo il motto di Marcella che ha voluto nel suo staff diverse generazioni, volontà poi trasposta anche nel travolgente video realizzato con le coreografie di Fabio Massimo Casavecchia, e dei performer Boris Pregio, Domenico Pezzuoli, Francesca De Riti, Aurora Evoli, Eshan Palandrani e Antonella Argentini.

“Aprite Youtube” è una vera simpatica e folle esortazione: non più amori latineggianti e frasi banali, ma addirittura un vivace consiglio, diretto ai giovani, agli anziani, a chi pensa di avere delle qualità per mostrarsi in pubblico; ai genitori, ai figli, a chiunque abbia qualcosa da dire.

<<Youtube è una piattaforma meravigliosa per chi esprime l’arte – dichiara Marcella. Da essa se ne può trarre guadagno, dunque può diventare un lavoro. Chi crea contenuti interessanti prima o poi ne trae profitto… Aprite Youtube!>>

Video: https://www.youtube.com/watch?v=bg5xESTMjYY

