Il Circolo Scherma Anzio protagonista al Palasport di Ariccia

Il 6 Aprile il Circolo Scherma Anzio è stato protagonista di una fantastica performance alla Prova di Qualificazione Regionale Gold Assoluti al Palasport di Ariccia. Sette talentuosi atleti di Anzio si sono presentati alla competizione determinati a dare il massimo: Pietro Marchesano Pace, Valerio Pace, Carlo Zanna, Adriano Raguzzi, Andrea Culla, Lorenzo Cafarotti, Spartaco Capomaggi, Matteo Di Noia.

Dopo un’ottima fase a gironi, tutti e sette gli schermidori sono riusciti a qualificarsi per le dirette. In particolare, Valerio Pace e Andrea Culla hanno raggiunto prestazioni eccezionali, classificandosi rispettivamente dodicesimo e terzo e ottenendo così la qualificazione per la fase successiva.

I risultati ottenuti dagli atleti hanno dimostrato che con impegno e dedizione si possono superare le sfide più difficili e raggiungere importanti traguardi. Grazie alla bravura e alla determinazione dei suoi schermidori, il Circolo Scherma Anzio è riuscito a conquistare un meritato posto sul podio, facendo onore alla società.