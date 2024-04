Il 9 aprile “Recruiting Day” a Fiumicino, nuove opportunità lavorative

Fiumicino – Recruting Day – Nuova opportunità per i cittadini in cerca di occupazione o di un cambiamento professionale. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Randstad Italia Spa, apre la possibilità a tutti di partecipare al “Recruting day”, che si terrà Martedì 9 aprile, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle ore 16:00, presso la “Sala Pina de Rosa”, in P.zza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 78.

“Chiunque sia interessato, potrà sostenere un colloquio conoscitivo con gli Account Manager. Siamo molto orgogliosi di supportare l’iniziativa del Recruiting Day, un’occasione preziosa per i cittadini di ogni età che possono candidarsi per trovare lavoro in diversi settori. – ha sottolineato l’Assessore al lavoro, Federica Poggio. – Un’iniziativa importante anche per le aziende locali che potranno attingere al “serbatoio” di risorse selezionate quel giorno, ed implementare il loro personale in vista dell’imminente stagione estiva.” ha concluso l’Assessore.

Per partecipare è possibile inviare richiesta attraverso l’ iscrizione al sito www.randstad.it , scansionare il QRcode e candidarsi all’annuncio.

