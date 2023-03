Roma: incendio in zona Don Bosco

Un incendio è scoppiato questa mattina in un appartamento nel quartiere Don Bosco, a Roma. Il rogo è divampato poco prima delle ore 11, in un condominio di via Guido Zanobini, e ha completamente danneggiato l’immobile al quarto piano dello stabile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dei vigili del fuoco, che hanno evacuato l’intero condominio. Dalle prime ricostruzioni effettuate dai militari, l’incendio avrebbe avuto origine per cause accidentali, probabilmente un asciugacapelli lasciato acceso. Nell’appartamento coinvolto si trovavano una signora anziana e sua figlia, rispettivamente di 88 e 65 anni, rimaste illese, che sono state accompagnate in ospedale per degli accertamenti. L’appartamento rimane inagibile, motivo per cui le due donne non potranno rientrare in casa. Per questo, sono stati attivati gli enti preposti per trovare loro una sistemazione temporanea. Nessuna persona è rimasta ferita. Al momento, inoltre, non risultano danni strutturali al condominio.

