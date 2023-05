IC Ardea II, gli alunni della classe quinta E di via Tanaro ricevono la visita del sindaco Cremonini

Mercoledì 24 maggio 2023 è venuto a farci visita, nella nostra scuola primaria di via Tanaro, UDITE, UDITE, il nostro Sindaco di Ardea, il signor Maurizio Cremonini!

Lo abbiamo accolto recitando la poesia di Gianni Rodari “Una scuola grande come il mondo” ed eravamo proprio emozionati.

Al Sindaco è piaciuta la poesia e ci ha spiegato che è venuto a trovarci perché vuole conoscere da noi ragazzi quali sono le cose più importanti da sistemare. Noi gliene abbiamo chieste alcune: tagliare l’erba, aggiustare qualche rubinetto rotto ma la cosa più importante per noi sarebbe avere degli spazi verdi dove giocare in allegria e in tranquillità. Il Sindaco ci ha spiegato che lui e i suoi collaboratori (a proposito, con lui è venuto anche l’assessore Simone Centore) si stanno adoperando per cercare di realizzare tutte queste cose al più presto.

Noi siamo stati proprio felici di questa chiacchierata con il Sindaco e ringraziamo la nostra Dirigente scolastica Fulvia Schiavetta e il nostro mitico maestro Sandro Di Resta per averlo invitato. Grazie alle nostre fantastiche maestre Lucia Merola e Sharoon Liguori che ci sopportano e ci hanno aiutato con la poesia.

Arrivederci a presto, Sindaco e Assessore e grazie per la visita. Come dice Gianni Rodari, “di imparare non si finisce mai e quel che non si sa è sempre più importante di quel che si sa già”.

Classe VE scuola primaria via Tanaro