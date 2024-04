Astrotarocchi 9 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 9 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete alti e bassi d’umore oggi si fanno sentire, le scelte da fare e’ meglio attendere un momento di maggiore calma, e comunque farete quelle che vi portano al successo

Toro qualche piccola discussione ci sara’, ma nonostante questo la giornata non ve la fate rovinare, ci sono notizie che arrivano e di vostro interesse, non perdete energie e l’attenzione sara’ rivolta a queste ultime

Gemelli qualche piccolo ritardo potrebbe esserci, ma l’ironia che vi contraddistingue ve lo fa risolvere in tempi brevissimi, sceglierete di appoggiare una questione che sembra vi stia a cuore, la giornata e’ tranquilla

Cancro la stabilita’ attuale vi fa pensare che non sia duratura, in realta’ lo e’, ad aiutarvi a superare questa fase sara’ una persona amica e sincera, questo vi riportera’ il sorriso, e la voglia di fare, la giornata e’ buona

Leone e’ un momento positivo e bisogna saper godere dei momenti di pace, per ritemprarsi anche dalle fatiche, c’e’ in vista la soluzione ad un problema, che si risolve, appunto, in maniera positiva, come del resto lo e’ la giornata

Vergine potrebbe arrivare qualche dichiarazione d’amore non attesa, e certo anche corteggiatori, direi una bella primavera intensa e per qualcuno indimenticabile, la giornata e’ buona

Bilancia per voi e’ il momento dei bilanci, dove quello che non va, andra’ eliminato e se gia’ l’avete fatto, allora si e’ preparato il terreno per qualcosa che arriva di piu’ importante e migliore, siate fiduciosi, anche per voi le cose migliorano

Scorpione qualcosa di burocratico da sistemare c’e’, arrivano notizie in merito e si puo’ finalmente mettere a posto quello che manca, otterrete in conseguenza cio’ che vi spetta, vale per la burocrazia ma anche per gli accordi privati e la legge, la giornata e’ buona

Sagittario qualcuno vi dara’ una mano per risolvere una questione, che non e’ facile da risolvere ma che riuscira’ invece a prendere la direzione giusta ed a sistemarsi, la giornata porta buone notizie

Capricorno ci sono situazioni o progetti che debbono essere portati a compimento, c’e’ la volonta’, ma bisogna anche crederci e in maniera decisa portarli avanti, fermi nella mente non andranno molto lontano, la giornata e’ movimentata

Acquario all’improvviso qualcosa si sistema e’ il periodo in cui qualcosa di vecchio crolla e fa spazio veramente al nuovo e’ bene andare avanti e non rimpiangere nulla del fatto, quello e’ servito per arrivare a questo, la giornata e’ positiva

Pesci i cambiamenti molto forti di questo periodo servono a gettare nuove basi, piu’ fortunate, piu’ vicini al vostro essere e piu’ a portata d’uomo, niente e’ facile, ma non e’ nemmeno impossibile, la giornata e’ buona



Buona giornata a tutti



