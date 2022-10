“Una coppia quasi perfetta” di e con Rocco Ciarmoli e Laura De Marchi.

Lo spettacolo parte da una domanda: “esiste la coppia perfetta?”. O meglio, oggi la domanda dovrebbe essere: “esiste ancora la coppia?“.

Tra divorzi facili, siti d’incontri, social media, social network, chat, ex, trombamici e amanti occasionali, la coppia è sempre più minacciata.

E così i nostri “eroi” ci mostreranno in modo ironico ed esilarante i tentativi che la società contemporanea mette in atto per far sopravvivere la coppia o almeno una sua parvenza…

In una società quindi, dove tutto, anche l’amore, è fragile e precario, bisogna sempre essere sempre “su piazza” e la competizione investe tutti e le generazioni si confondono.

In questa disponibilità di sesso facile, che ormai non soddisfa neanche più, interviene anche “il professore” di Rocco Ciarmoli il quale ci insegna che bisognerebbe recuperare la dimensione più intrigante e misteriosa dell’Eros.

Conclude questa carrellata di personaggi la signora Elda che conduce la sua battaglia quotidiana per la sopravvivenza e, con i suoi 570 euri la mesata, per i quali deve farsi “un culo cuscì“, la convivenza con il marito Giuseppe è necessaria perché anche la fine della coppia è un lusso che non si possono permettere.

Laura De Marchi e Rocco Ciarmoli quindi, tra scene, schetches, gags e litigi “da copione” o reali, ci faranno trascorrere un’ora e mezza di riflessioni e risate, scoprendosi, per la prima volta insieme come duo comico in “Una coppia quasi perfetta“.

Sabato 15 ottobre ore 21

Domenica 16 ottobre ore 18

ARCADIA APS (Sala Paolo Poli) Via Capitan Consalvo 2, Ostia Lido (Roma)

Info e prenotazioni: 06.56320304 oppure 3381091411 o salapaolopoli@gmail.com

