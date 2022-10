Municipio Roma X: M5s, cancelli chiusi ed erba alta da mesi al parco Melicuccà

Cancelli chiusi, zero manutenzione, erba alta, rischio incendi: questa, secondo i consiglieri del M5s al Municipio Roma X, è la situazione del Parco Melicuccà dall’inizio della scorsa estate, dopo il ferimento di una bambina di sei anni su una giostrina girevole, a fine maggio. In una nota i consiglieri M5s Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, spiegano: “La giostra è stata sottoposta a sequestro giudiziario e così anche tutto l’intero parco, apponendo i sigilli ed i lucchetti definitivamente all’unico parco pubblico fruibile nel giro di diversi chilometri. Ai cittadini rimane la tristezza per ciò che è accaduto alla bambina e l’esclusione da uno spazio occasione di vita sociale. Ci chiediamo: dov’è l’ utilità di un sequestro giudiziario dell’intera area verde e per così tanto tempo? Un parco chiuso è condannato all’abbandono ed al degrado e si tramuta in un danno per la comunità che vorrebbe goderne e che non può e per l’ambiente. Di certo siamo alle solite perché quando accade un qualche fatto che possa costituire pericolo per la comunità, ad esempio la caduta di un albero o la presenza di una mini discarica, l’amministrazione del Municipio X preferisce chiudere gli occhi”.

Secondo i consiglieri del M5s l’amministrazione municipale “pone divieti di accesso o sequestra l’area: si fa prima. Siamo certi che così non si tutela il benessere e la salute comune: perché l’amministrazione non si scrolla di dosso l’inerzia e concorda con l’autorità giudiziaria tempi e modi di riapertura del parco? Perché, mentre attende fiduciosamente il dissequestro, non provvede nel frattempo alla manutenzione? Noi del M5S come possiamo rassegnarci? Il parco è stato realizzato durante l’amministrazione pentastellata, finalmente, dopo trent’anni di richieste da parte della cittadinanza, stanca delle promesse mai mantenute della politica, vorace solo di voti. È evidente che la realizzazione di questa area verde è stata sofferta e fortemente voluta. Vogliamo che il parco venga riaperto subito – concludono -, lo abbiamo ribadito ad alta voce oggi in Consiglio, basta con questa gestione irresponsabile del territorio. Se non avremo risposte immediate, siamo disposti a scendere in campo ed a combattere insieme a tanti cittadini”.

