I Clown sociali regalano pensieri felici on tre Road

Domenica 18 marzo in giro per Anzio un gruppo di buffi Clown sociali giravano distribuendo e attaccando biglietti colorati. Chi sono? Sono i clown sociali Vip Nasi Vagabondi OdV. E’ Marachella (nome da clown), Presidente dell’Associazione a raccontarci chi sono e che servizio svolgono i clown sociali:

Facciamo parte della Federazione Nazionale ViviamoInPositivo Italia ODV composta da 72 Associazioni che operano in tutta Italia! Siamo Sociali perché prestiamo il nostro servizio non solo in in corsia ma anche in casefamiglia. Ricopriamo il territorio compreso tra i Castelli Romani e il litorale laziale. Andiamo in servizio presso casefamiglia, RSA, in particolare collaboriamo con l’ Asl Rm6 e di questo siamo estraneamente orgogliosi. Siamo volontari… padri, mamme, nonne, studenti, pensionati con un unico obiettivo, distribuire sorrisi ai più fragili, a coloro che vivono situazioni di disagio.