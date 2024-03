Astrotarocchi 20 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹 20 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete qualche persona che vi e’ amica, vi proporra’ qualcosa d’interessante, pensateci prima di fare qualunque scelta, la proposta e’ interessante, magari per arrotondare puo’ passare

Toro ci saranno delle discussioni chiarificatrici, e ci possono essere delle trattative per un contratto, per affari, insomma oggi di scena sono le questioni finanziarie, la giornata comunque e’ ottima

Gemelli Non siate impazienti, le cose che debbono arrivare, lo faranno comunque sia che vi agitate, sia che rimanete calme, mantenete la perseveranza, l’allegria e l’entusiasmo e ogni cosa si sistemera’ nel modo giusto

Cancro attenzione a chi vi adula con troppa facilita’, potrebbe non essere sincero e sopratutto all’improvviso sparire, meglio essere cauti e procedere con calma, o potrebbe trovare la scusa per discutere, e allontanarsi, non perdereste molto in tal caso

Leone attenzione a qualcuno che cerca con un ” consiglio ” di informarsi di cose che vi riguardano, quindi accettate il consiglio ma andate oltre non e’ il caso davvero di dar retta

Vergine per voi soffia vento di passione, e andrebbe bene se non fosse che qualcuno che non dovrebbe vi osserva, fate attenzione e non parlate di voi con nessuno, si rischia che tutto diventi di pubblico dominio, direi che e’ meglio evitare

Bilancia dopo un po’ di confusione si cambia direzione sia ai pensieri che alle azioni e la fortuna riprende a sorridere, si torna alla stabilita’ e a una bella serenita’, la giornata e’ buona

Scorpione c’e’ un possibile incontro con qualcuno che voi stimate molto, un amico, un parente ed e’ in cerca di un consiglio, voi se potete tendete una mano non sempre facilmente si trova qualcuno disposto ad aiutare e lui / lei ne ha proprio bisogno

Sagittario occhio che qualcuno che vi era amico, ha cambiato riva e ora vi e’ nemico, dovete fare una scelta ed evitare pericoli nascosti, la cosa migliore e’ tacere e stare a guardare, prima o poi qualcosa vedrete e sopratutto i nuovi progetti, teneteli per voi

Capricorno finiscono delle preoccupazioni, arrivano notizie che portano lavoro o situazioni economiche vantaggiose, ci sara’ per chi cerca lavoro una possibilita’ e per chi ce l’ha un bel miglioramento dovrete solo scegliere

Acquario arrivano ottime notizie per chi deve trasferirsi, spostarsi o cambiare citta’, ma anche per chi vuole rientrare le notizie sono buone, e per chi nulla di tutto questo si prevede un buon miglioramento generale della situazione, particolarmente interessato il settore economico con extra che non v’aspettate

Pesci un buon amico vi dara’ una mano per qualcosa che state cercando da tempo, in generale e’ una giornata buona e piena di nuove idee da mettere in campo. Forza e’ tempo di ripartire



Buona giornata



