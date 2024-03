Circolo Scherma Anzio: Roberto Bezzini si qualifica ai Campionati Italiani Assoluti

Il 2 marzo u.s. l’atleta Roberto Bezzini del Circolo Scherma Anzio ha affrontato la seconda prova di qualificazione al Palavesuvio di Napoli grazie alla quale è riuscito a qualificarsi al Campionato Italiani Assoluti che si terrà in Sardegna a giugno ottenendo il 77º posto a livello nazionale.

La sua performance è stata un esempio di impegno e passione per lo sport, ha dimostrato che con duro lavoro e dedizione è possibile raggiungere obbiettivi importanti.

La qualificazione di Roberto Bezzini al Campionato Italiano è un momento significativo e di orgoglio per il Circolo Scherma Anzio. L’atleta ha dimostrato talento e dedizione, e si è guadagnato il suo posto tra i migliori schermidori del Paese. Prossimi appuntamenti a Catania per il Circolo del litorale che il 16 e il 17 marzo sarà impegnato nelle prove nazionali under 17 e under 20, importanti per provare a staccare ulteriori pass per i campionati italiani giovanili.