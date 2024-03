Astrotarocchi 8 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹 08 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete attenzione a qualcuno che non e’ troppo sincero nei vostri riguardi, vuole un po’ divertirsi, peccato che non lo dica, quindi controllate bene prima di fidarvi, e se cosi non e’ tanto meglio, la giornata comunque e’ tranquilla

Toro e’ necessario fidarsi del proprio intuito e seguire quello che vi suggerisce, quello unito a una sana logica, vi porta al successo delle cose che avete in mente e la giornata e’ in fermento

Gemelli qualcosa vi da’ pensiero, un messaggio non e’ chiaro e decidete di chiudere la faccenda, lasciandovela alle spalle la giornata prende una piega diversa e scorre tranquilla

Cancro un po’ cuori duri in questi giorni ci sono altre priorita’ da risolvere e piano piano le sbloccherete, nel frattempo chi sta intorno non comprende bene quello che accade, spiegatelo e vedrete che otterrete anche un bell’appoggio su cui contare

Leone ci sono accordi che vi portano a fare dei spostamenti che non siete molto propensi a fare, ma passa veloce questo periodo e si ritorna alla quotidianita’ , giornata un po’ noiosa

Vergine la giornata scorre serena senza grandi intralci e’ solo i pensieri che galoppano, fermateli per un giorno e riposate la mente, fate qualcosa che vi piace fare e anche i pensieri devieranno altrove

Bilancia per chi vive una relazione extra ci sono scelte da fare e non e’ facile sotto l’effetto della passione, ma si dovranno fare e si scegliera’ quello che per voi e’ la cosa migliore, per gli altri comunque ci sono scelte che non vanno piu’ rimandate nel tempo

Scorpione Per voi sono in arrivo colpi di fortuna delle belle sorprese delle svolte positive per situazioni a cui proprio non pensate e ci possono essere anche riprese di rapporti, un periodo davvero molto bello

Sagittario soddisfazioni gratificazioni inviti nei prossimi giorni sono in arrivo probabile qualche questione di cuore si risolve e anche voi riuscirete a ritrovare la stabilita’ e una bella serenita’, era ora

Capricorno per voi grandi slanci d’affetto da parte della famiglia o di chi amate, dimostrazioni che non sempre e’ cosi scontato che si diano e’ una bella giornata quella che arriva oggi e sopra tutto rimarrete un po’ stupiti

Acquario arrivano notizie riguardo questioni economiche che si stanno sistemando riacquistate un po’ di fiducia e di serenita’, qualcosa ancora e’ da mettere a posto, ma il piu’ e’ quasi superato, la giornata e’ buona

Pesci la vostra e’ una giornata tranquilla che pure ci vuole ogni tanto anche se i pensieri vanno comunque, state tranquilli che piano piano tutto torna al posto, e l’Universo non dimentica nulla



Buona giornata

