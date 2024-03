Il Circolo Scherma Anzio in pedana a Catania

Il Circolo Scherma Anzio ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza durante la finale Nazionale Cadetti e Giovani a Catania, con gli atleti che hanno brillato in pedana mostrando talento e determinazione.

Lorenzo Cafarotti, Livio Massimi, Federico Mosconi, Andreas Stefanetti, Matteo Di Noia e Adriano Raguzzi hanno superato brillantemente il turno dei gironi, dimostrando la loro bravura e riuscendo a qualificarsi per le dirette. Nonostante la dura competizione, hanno dato il massimo e hanno ottenuto risultati rispettabili.

Domenica 17 marzo è stata la volta di Roberto Bezzini, Andrea Culla e Andreas Stefanetti, che hanno continuato a mostrare il loro impegno e la loro passione per lo sport. In particolare, Andrea Culla ha brillato raggiungendo un ottimo settimo posto e posizionandosi al 18° posto nel ranking. Un risultato eccellente che dimostra il suo talento e la sua determinazione.

Congratulazioni a tutti gli atleti del Circolo Scherma Anzio per le prestazioni eccezionali e per aver portato ancora una volta l’onore del club così in alto.