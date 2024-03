LIMITAZIONE ACQUA POTABILE -DIVIETO USI IMPROPRI FORNITURA IDRICA POTABILE ACQUEDOTTI ARSIAL

Come segnalato da Arsial, l’utilizzo dell’acqua da parte delle utenze avviene, presumibilmente, molto spesso , per usi diversi da quelli potabili ed igienico-sanitari e che, con l’avvicinarsi della stagione estiva, potrebbe essere utilizzata anche per usi ricreativi, (piscine) e altre attività, con conseguente mancanza d’acqua per lunghi periodi, soprattutto per le utenze poste a quote idraulicamente più elevate.

Dal 01 aprile, fino al 30 settembre, al fine di limitare i consumi dell’acqua potabile, si vieta di utilizzare quella prelevata dall’acquedotto pubblico per i seguenti usi:

– innaffiamento di orti e giardini fatta eccezione per le aree verdi comunali ed impianti sportivi comunali.

– riempimento di piscine ad uso privato.

– lavaggio di automezzi e spazi esterni ad eccezione degli impianti di autolavaggio. e per tutto quanto non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano.

ACEA ATO2, inoltre, avendo verificato che i consumi idrici monitorati risultano in crescita, ha posto in essere un piano di regolazione delle pressioni nelle ore notturne atto a garantire il risparmio della risorsa e a renderla disponibile nei momenti di maggiore utilizzo da parte degli utenti.

A seguire l’Ordinanza completa

