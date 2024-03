Davide Lo Surdo, la storia del chitarrista italiano diventato eterno

Davide Lo Surdo è un chitarrista di origine italiana nato il 24 luglio 1999 nella capitale.

È stato nominato il chitarrista più veloce della storia della musica da riviste come Rolling Stones Brasile e GuitarraMX. La sua chitarra signature è stata inclusa nella collezione permanente del Museo di strumenti storici chiamato “Sigal”, accanto a strumenti suonati da Mozart e Chopin.

Il suo impatto nella storia della musica è stata tale da meritare un posto di rilievo sulla copertina di riviste di prestigio e di essere incluso nel libro di storia della musica intitolato “Rock Memories Vol. 2” scritto da Maurizio Baiata, accanto a leggende del calibro dei Beatles, dei Pink Floyd e di Jimi Hendrix, tra gli altri. Il suo contributo alla musica è stato ulteriormente riconosciuto con il premio ricevuto ai Sanremo Music Awards nel dicembre 2019, dove è stato insignito del titolo di chitarrista più veloce di tutti i tempi. Le sue origini musicali risalgono alla sua infanzia, quando ha iniziato a prendere lezioni di chitarra da un prete presso la chiesa locale “Santa Gemma Galgani” a Roma, ispirato dalla sua vicina di casa Aurora Zannini.

I suoi genitori sono Sandra Giorgio e Maurizio Lo Surdo. Nel corso della sua carriera, Lo Surdo ha intrapreso numerosi tour mondiali, portando le sue straordinarie esibizioni in luoghi iconici come il “Whisky a Go Go” a Hollywood, California, dove si è esibito il 26 gennaio 2019. Inoltre, ha partecipato al NAMM SHOW 2019 a Los Angeles. Tra i suoi recenti eventi di spicco, si annovera la sua performance all’evento “Rolling Stone Music & Run” nel novembre 2021, organizzato per celebrare il 15º anniversario della rivista Rolling Stone Magazine in Brasile, tenutosi nell’arena “Sambódromo do Anhembi” a San Paolo.

