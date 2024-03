Baseball giocato da ciechi: al via sabato il 28º Campionato

Come da antica tradizione in anticipo di qualche settimana sugli altri campionati, comincerà nel prossimo week-end del 16-17 marzo il 28° Campionato italiano di Baseball per Ciechi. Tutti a caccia della Fortitudo Bologna White Sox.

Si parte sabato pomeriggio con due interessanti anticipi al caldo delle isole ad Iglesias (con un equilibrato Thurpos-Leonessa) e a Messina, dove è previsto lo storico debutto in casa della nuova squadra SSD UniMe contro gli esperti Thunder’s Five Milano.

Il programma del primo turno della LIBCI (Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti) proseguirà poi domenica con le altre tre sfide, tra cui spicca inevitabilmente quella di Bologna, che propone già alla prima giornata il replay della finale-scudetto 2023 tra Fortitudo Bologna White Sox e CISV Hurricane Varese, questi ultimi rinforzati da alcuni ex-Umbria Redskins.

Completano il programma l’esordio assoluto dell’altra novità del 2024, i Blind Karalis, a Bergamo contro i Lampi Milano, e il ritorno, dopo un anno di pausa, dei toscani Blind Fighters, che saranno di scena nel pomeriggio all’Acquacetosa contro i Roma All Blinds.

Il campionato 2024 sarà quindi disputato con la formula ormai consolidata del girone unico di sola andata (con singole partite di 9 riprese) e semifinali e finale in gara unica tra le prime 4 della regular season, ma con 11 squadre anziché 9 (con l’esordio di Blind Karalis e SSD UniMe e il ritorno dei Blind Fighters, al posto dei disciolti Umbria Redskins).

Anche quest’anno il tema sarà vedere se qualcuno interromperà il dominio della Fortitudo Bologna White Sox, vincitrice degli ultimi tre scudetti: ci proveranno le lombarde CISV Hurricane Varese, Lampi Milano, Thunder’s Five Milano e Leonessa Brescia, le toscane Fiorentina BXC e Blind Fighters di Sesto Fiorentino, i Roma All Blinds, le cagliaritane Thurpos e Blind Karalis e la “new entry” SSD UniMe Messina.

Il campionato si concluderà quindi a fine giugno con la finale, che sarà disputata in gara unica in casa della finalista meglio piazzata.