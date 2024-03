Astrotarocchi 15 Marzo 2024 di Cristina Olmi

Astrotarocchi ღღღ 🌹 15 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete la soluzione a qualcosa potrebbe essere un accordo con qualcuno di tipo lavorativo , ma attenzione che sia tutto corretto, potrebbe non essere quello che sembra, la giornata e’ tranquilla

Toro arriva una svolta ad una situazione che al momento e’ precaria e si ritrova la stabilita’, inizia una fase molto importante , un cambio di epoca decisamente migliore del precedente, la giornata e’ tranquilla

Gemelli ci sono in atto dei cambiamenti che non sono comunque facilmente attuabili ma si trovano anche soluzioni che daranno il via libera a questo, ci vuole un po’ di pazienza che e’ quella che occorre per superare questo periodo di passaggio, la giornata e’ un po’ tesa

Cancro ci si sente non propriamente appagati sentimentalmente ma questo quando capirete esattamente cos’e’ che vi farebbe star bene, lo risolverete, nel frattempo ci sono entrate di soldi extra in arrivo, la giornata e’ comunque buona

Leone finisce qualcosa che proprio non tolleravate piu’, si da’ un nuovo avvio e anche molto fortunato, ci saranno cose che non vorrete piu’ facciano parte della vostra vita, hanno finito il loro corso e debbono prendere la loro strada, ed e’ giusto cosi, la giornata e’ tranquilla, ma la testa e’ in movimento

Vergine alcune situazioni sono finite, altre vanno sistemate, e lo farete entro breve, voi dalla vostra lascerete andare molte cose e andrete avanti, molto piu’ leggere di quanto non lo siete mai state, ed e’ ora di andare verso le vostre mete, la giornata e’ buona

Bilancia migrerete dalla confusione e cerchete di nuovo di centrarvi su voi stessi e sui vostri interessi, che e’ da un po’ che trascurate riprendeteli in mano e concentratevi su questi, svierete un po’ la mente, la giornata e’ tranquilla

Scorpione molto nervosismo causato da fattori esterni non cercati, dovrete fare appello alla vostra calma, c’e’ tempo per arrabbiarsi, ora dovete far leva sulla vostra capacita’ di resistenza e svolgere le normali attivita’ di tutti i giorni, sara’ solo un giorno che deve passare

Sagittario per ora potete solo gettare i semi e la raccolta sara’ piu’ in la’, nel frattempo agitarsi non servira’ ad accellerare le cose, meglio farle con calma e bene, e trovare soluzioni, invece di arrabbiarvi e rimanere fermi, la giornata e’ stressante

Capricorno Malumori in famiglia, specie con qualcuno convinto di possedere le chiavi della verità in tasca e deciso a imporvela a ogni costo. Lasciate parlare e fatevelo scivolare di dosso, non e’ il caso di prendersela

Acquario saprete sorprendere qualcuno con la vostra audacia, ogni tanto vi piace stupire le persone alle quali siete legati e avra’ la sua riuscita, ogni tanto una sorpresa decisamente allieta una giornata un po’ pesante, buon divertimento

Pesci non tollerate piu’ nessun rinvio, o chi ci ripensa ogni 3×2 e la direte un po’ come la pensate, potrebbe esserci qualche scontro, ma non fa nulla, almeno vi liberate di quello che avete tenuto per troppo tempo, la giornata e’ pesante



Buona giornata

➡️Per consulenze dettagliate potete contattarmi su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger ⬅️