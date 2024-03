Sanremo 2025, Sgarbi promuove Morgan: “Sarebbe perfetto come direttore artistico”

(Adnkronos) – ''Morgan direttore artistico del Festival di Sanremo 2025? Sarebbe perfetto, come lo sarebbe stato anche prima. Lo vedo più maturo e più filosofico quindi, finite le polemiche, ora Morgan è pronto a dare prova di una maturità oltre che musicale anche personale''. Così l'ex Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, commentando con l'Adnkronos le dichiarazioni rilasciate da Morgan al quotidiano 'La Stampa', dove l'ex frontman dei Bluvertigo ha affermato di essere pronto a rivestire il ruolo di direttore artistico a Sanremo 2025. "Abbiamo lanciato una petizione su 'Sgarbistan' (l’ormai nota chat amministrata dallo stesso Sgarbi alla quale sono iscritti un migliaio di persone, tra cui politici, artisti e giornalisti, ndr) e per ora sono più di mille le persone che hanno firmato per averlo come direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo''. E sul carattere 'non facile' e un po' ribelle del cantante il critico d’arte aggiunge: ''Anche Mozart aveva un carattere 'particolare', anche Vasco Rossi ce l'ha, non vedo il problema'', conclude Sgarbi. (di Alisa Toaff) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)