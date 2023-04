Associazione ACDC: nuova ordinanza sulla via Braccianese SP/493

L’Associazione Centrale ACDC informa la cittadinanza e gli automobilisti che Città Metropolitana di Roma (Ex Prov. di Roma) ha fatto una nuova ordinanza n 17 del 07.04.2023 che revoca una parte dell’ordinanza n.11 del 15 marzo 2023 riguarda solamente via braccianese SP/493 da 30km/h portandola a 50km/h (che l’Associazione ACDC e sempre contraria) e rimangano invariate le altre 3 strade provinciali del limite Max di 30 km/h ( che l’associazione e sempre contraria)

il limite Max di 30 km/h nelle 3 strade provinciali sono:

–PALIDORO CROCICCHIE, dal km 0 al km 14+000 ( Via del Casal di Sant’Angelo, Ponton Dell’Elce, Tragliatella, Tragliata).

-STRADA PROV. 4/A SETTEVENE PALO II dal km 0 + 500 al km 14 + 300 e dal km 16+ 500 al km 17+ 746 ( fine tratto ) ( da Bracciano a Cerveteri fino all’Aurelia ).

–STRADA PROVINCIALE 4/C STATUA dal km 0 al km 3+ 660 e dal KM 5 +400 al km 11+ 233 ( fine tratto) (via Doganale ) Valcanneto e Borgo San Martino.

L’associazione ACDC ha notato sull’ordinanza delle anomalie e chiede le dimissioni del dirigente e del direttore !!

ecco quali sono:

1)“Verificato che per quanto attiene la SP493 tale limite imposto può generare problemi di congestione del traffico;”

2) Quindi il dirigente che ha firmato l’ordinanza n.11 del 15 marzo 2023 , non lo sapeva che andando Max 30km/h si poteva creare il traffico su un’arteria come la Braccianese Sp493 ?

3) Nel dipartimento mobilità e viabilità oltre al dirigente c’è anche il direttore, possibile che non si sono resi conto nessuno che mettendo il limite Max di 30 km/h si poteva creare il traffico? Ma essendo un dirigente e un direttore dovrebbe sapere queste cose ?

4) Inoltre l’Associazione fa notare che i cartelli dei 50 km/h sulla Braccianese erano coperti con i sacchi neri, per poter mettere quelli nuovi dei 30 km/h della prima ordinanza del 15 marzo poi è successo una cosa strana mercoledì 5 aprile 2023 nel pomeriggio i cartelli sono stati tolti quelli dei 30 km/h, e hanno tolto i sacchi neri per far riapparire quelli dei 50km/h ma la nuova ordinanza non è di mercoledì 5 aprile ma bensì di venerdì 7 aprile 2023 quindi erano scoperti mercoledì giovedì e venerdì come mai che l’ordinanza l’hanno fatto dopo due giorni? in quei due giorni si doveva andare Max 30 km/h o Max 50km? secondo noi a 30km/h

5) guardando il codice della strada art. 5 comma 3 “con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.”

6) Quindi prima l’ordinanza e poi i segnali, e non al contrario !!

AL MOMENTO CI SONO DUE ORDINANZE:

la prima è: del 15 marzo 2023 la seconda: del 7 aprile 2023 per fare il ricorso al TAR abbiamo Max 60 giorni per inserire la prima ordinanza e la seconda ordinanza , quindi i tempi sono sempre gli stessi di prima, entro fine aprile abbiamo il tempo per fare ricorso al TAR ma per tempi tecnici i cittadini devono aderire il prima possibile non si può aspettare gli ultimi giorni !!

