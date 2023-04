Marco Gray: “Non ti scordar mai di me” è il nuovo singolo

Dal 14 aprile 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Non ti scordar mai di me”, il nuovo singolo di Marco Gray.

“Non ti scordar mai di me” è la cover del celebre brano di Giusy Ferreri, un tributo ad un pezzo che l’artista ama moltissimo. La canzone, riarrangiata da Gabriele Giambertone, Giuseppe Parlavecchio e dallo stesso Marco Gray, è una rivisitazione pop ed elettronica della versione originale, con elementi di disco-indie.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“Non ti scordar mai di me” viene cantata qui con rabbia, non con nostalgia. Quando la canto non penso al dispiacere per la fine di una storia, bensì alla stupidaggine di chi ti ha lasciato andare, a cui mandi la maledizione di “non scordarsi mai di te”».

Biografia

Marco Gray debutta nel 2013 come artista del duo Marco e l’ape, formato con il pianista Emiliano Begni. Anni di emozioni in Italia, coronate dal singolo “La triste vita di Luigi”, con ottimo successo di pubblico grazie al video in versione cartone animato che diventò top trend su YouTube per svariate settimane. Successivamente al trasferimento a Londra, Marco diventa solista, e in collaborazione con produzioni Inglesi, Italiane e di altri luoghi d’Europa, tra cui Belgio e Svizzera, esce con svariati singoli. Degni di nota, “Ten More Times”, con cui l’artista sbarca nella top 40 Uk. Il pezzo, di cui Marco è anche autore, riceve il premio come Best International Music Award e Best Uk International Songwriter Award al Festival Nazionale “UK Songwriting Music Contest”. La Critica Inglese definisce Marco la “versione Italiana di Sam Smith”. “Fammi Andare via”, singolo uscito durante la pandemia da covid, il cui videoclip debutta in anteprima su Sky Tv. “Il posto in cui ora sto”, pezzo di cui Marco è autore, che si classifica tra i finalisti del Roma Music Festival 2021.

