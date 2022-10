Do Your Thang, il collettivo romano presenta “Gang Theory” dal vivo a Largo Venue

“Gang Theory” è il titolo dell’ultimo disco pubblicato dal collettivo rap romano Do Your Thang, che presenterà dal vivo giovedì 20 ottobre a Largo Venue. Dopo diversi progetti da solisti, la crew fondata nel 2013 si riunisce attraverso questo nuovo progetto per la prima volta con tutti e undici i suoi componenti: i rapper Pacman XII,

Penny, Panz, William Pascal, White Boy, Jekesa, il cantante SWED, i produttori Alan Beez, Rubber Soul, Benjamin Ventura e DJ Dibba.

“Gang Theory” è il risultato delle esperienze musicali di tutti i membri del Do Your Thang che si prestano e si adattano all’identità del collettivo, trovando all’interno del progetto il loro spazio e la loro autenticità.

Con attitudine Hip-Hop, il gruppo sviluppa realtà sonore multiformi, esaltando consapevolmente visione collettiva e libertà espressiva del singolo. Il Do Your Thang si prefigge di far conoscere il vero spirito che anima la sua musica e identità artistica. Attraverso l’autoironia, la provocazione e la riflessione, dà un assaggio della varietà di forme e colori che lo compongono e che, allo stesso tempo, tiene uniti i suoi membri.

Sul palco assieme agli undici musicisti, si esibiranno anche molti degli ospiti presenti nel disco come Willie Peyote e Danno dei Colle der Fomento. DJ set in aperta a cura di Welcome 2 The Jungle e after Show di DJ Dibba.

Giovedì 20 ottobre

Ore 21

Largo Venue

Via Biordo Michelotti, 2 – Roma

Ingresso Euro 15

Infoline 0659875966

