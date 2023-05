Marhaba Rome Festival: Luna Poumian

Il Marhaba Rome Festival nasce nel 2006 da un’idea di Maryem Bent Anis e Samira Zenati, fondatrici del Centro Taus, celebre ristorante e centro culturale che sin dal 1995 ha contribuito alla diffusione delle arti, della cultura, della musica e della danza del mondo arabo. Da sempre il Centro Taus ha promosso la cultura araba e mediterranea attraverso la rappresentazione dal vivo di spettacoli di danza e concerti di musica dal vivo tradizionale, con la collaborazione di grandi artisti e ricercatori in9ernazionali.

LA NUOVA EDIZIONE 2023. L’obiettivo della nuova edizione del 2023 sarà quello di realizzare un evento ricco di contenuto artistico e di talenti, che rappresenti il risveglio delle arti e della creazione dopo il sopore del periodo Covid-19. La nuova edizione combinerà l’attenzione alla tradizione che ha sempre contraddistinto i Maestri del Marhaba con la creatività e le novità del progetto americano Bellydance Evolution di Jillina. Per l’edizione del Marhaba 2023 avremo l’onore di ammirare la stessa Jillina sul palco del Teatro Italia e dei primi ballerini e artisti del suo main cast che interpreteranno i fantastici personaggi di “The Jungle Book”:

KAPUA – USA

LUNA POUMIAN – MESSICO

SHANNON D’SOUZA – USA

KHADER AHMAD – LIBANO

Luna Poumian, nata a Città del Messico, laureata in Graphic Design e Master in Comunicazione di massa e direzione artistica. Fin da bambina si è avvicinata al mondo dell’arte, formandosi in balletto, jazz e nuoto sincronizzato, dove ha rappresentato lo stato di Aguascalientes per otto anni. E’ passata poi a un’altra forma di arte performativa, la danza urbana e contemporanea. Nel 2007 ha provato la danza mediorientale e ha trovato la sua vera passione. Nel 2014 si è diplomata alla “Belly Gym Escuela de Danza Arabe”completando il programma di formazione come performer di danza del ventre e istruttore. Nel 2015 si è laureata in Messico acquisendo la Certificazione per ballerini e insegnanti di danza orientale di Munique Neith. Continua i suoi studi con importanti professori provenienti da tutto il mondo. Ha avuto l’opportunità di viaggiare per il mondo insegnando ed esibendosi in Messico, Giappone, Stati Uniti, Australia, Europa. Nel 2017 ha aperto la scuola di danza Casa Luna. Dove, oltre all’insegnamento, è responsabile del “Colectivo Lunare.” Una società integrata da alcuni dei migliori esponenti di danza del ventre ad Aguascalientes. Nel 2019 Luna è diventata co-regista e coreografa collaboratrice per il programma BDExperience di Jillina. È anche in tournée come aprimo ballerino e assistente alla regia per le produzioni di BDE.

L’evento in breve:

Venerdì 26 Maggio 2023 h 20,30

TEATRO ITALIA, via Bari 18

“THE SHOW. BDE The Jungle Book & Marhaba Opening Gala

Sabato 27 Maggio 2023

Mercure Roma West Hotel

h 10,00/19,00 – Workshops con i Maestri Internazionali

h 22,00 – International Marhaba Gala Show

Domenica 28 Maggio 2023

Mercure Roma West Hotel

h 10,00/19,00 – Workshops con i Maestri Internazionali

h 21,00 – Competition – MISS BELLY DANCE EURO 2023

Info: www.marhabaevents.com – marhabaromefestival@gmail.com

Ufficio Stampa: Ma Press Arteventi e Comunicazione

di Natascia e Romina Malizia

mapress.comunicazione@gmail.com

328.9712092