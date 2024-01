“7 Virtues for a Wandering Spirit”, l’EP di Demiurgo Disponibile su Piattaforme Digitali e in Vinile

Melodie ammalianti contraddistinguono l’opener “Clairvoyance” che non fa mancare anche sonorità marziali che “violentano” il nostro udito. Sonorità da video game horror come spesso propone Demiurgo soprattutto nella giornata Halloween. Una sorta di intro di questo ep “Clairvoyance”, l’ingresso al mondo sonoro dark e magnetico di Demiurgo. L’effettistica è eccellente come pure il songwriting, le melodie, le armonie e il lato tecnico(mix, master e sound design). Il sound sembra abbracciare l’ascoltatore con la sua nitidezza e la sua potenza.

Si continua con “Vigilance” che sembra una sorta di approfondimento della precedente. I synth “disegnano” una dimensione aliena, sconosciuta, ignota. Il beat a tratti lieve a tratti tanto robusto ben si abbina ai pattern sonori. In alcuni passaggi il vigore sonoro è sorprendente e vibrante. I climax sono indovinati come pure le armonie e le melodie.

“Persistence” è enigmatica con il suo mood “noise”/glitch ben congegnato. È una sorta di “vibrazione ancestrale” in forma di canzone…da togliere il respiro, non c’è dubbio…Qui come altrove potenza sonora e melodia come pure luce e tenebre si intrecciano in una sorta di gorgo inscindibile…

“Temperance” è di certo luminosa e mentale ma il basso fa la sua parte per rendere stupefacente il tutto. Ascoltando Demiurgo come non pensare a Boards of Canada, a God is an astronaut, a Vangelis, ad Aphex Twin di “Selected Ambient Works 85-92” etc. La musica di questo artista è molto cinematografica, viaggiante.

“Remembrance” tratteggia un paesaggio onirico, surreale, come spesso succede per Demiurgo, un paesaggio “creepy cute”. Qui non mancano tanti glitch e le solite melodie che sembrano coccolare il nostro animo tormentato nella società post moderna che non lascia scampo….un refrain electro verso la fine fa pensare ai Goblin…Il beat è impressionante come non notarlo…

Con “Luminance” abbiamo un pattern sonoro/spirale roboante misto a synth atmosferici malinconici. La musica di Demiurgo sembra un vulcano in eruzione che cerca di spingere al limite se stessa con questi glitch spesso presenti. “Resonance” chiude il tutto, una sorta di imprimatur sconvolgente ed imperioso, dark e malinconico allo stesso tempo. Anche qui stupisce il beat come pure una spirale sonora vangelisiana…

La musica di Demiurgo è virtuosa, il percorso artistico di Demiurgo è virtuoso e l’ep in questione propone un cammino all’insegna della virtù…

Se vi capita di attraversare il “wormhole sonoro” proposto da Demiurgo uscirete dall’altro lato cambiati per sempre perché dopo un viaggio sonoro del genere è difficile non scatenare un cambiamento dentro noi stessi, dentro la nostra anima…

Demiurgo propone musica densa come è densa la materia all’interno di un buco nero….si consiglia un ascolto “immersivo” totale….

“7 Virtues for a Wandering Spirit”

Nome artista: Demiurgo

Composta e prodotta da: Paolo Di Pierdomenico

Genere: Electronic (Dark Ambient / IDM / Electronica)

Cover Photography: Paolo Veneziani @snekula

Label: autoproduzione