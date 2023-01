Astrotarocchi: 7 gennaio 2023

-Ariete : arrivano occasioni fortunate afferratele al volo, sono piccole cose che pero’ rallegreranno la giornata e soprattutto vi tireranno su di morale, ultimamente questo e’ un po’ ballerino

-Toro : Ci sara’ forse un incontro una notizia da parte di un uomo che portera’ un po’ di confusione in voi, potrebbe essere qualcuno che non gradite molto sentire o ri-sentire ma niente paura recuperate subito il controllo della situazione e se il caso tagliate

-Gemelli Possibili entrate di soldi, o cambi di direzione, ci sara’ occasione di divertimento e voglia di giocosita’ e di allegria approfittate per un momento di svago

-Cancro Ci sono eventi che ciclicamente si ripetono, oppure stringerete un patto, un’alleanza con qualcuno, o per lavoro o per altro comunque sembra essere una giornata interessante, piena di cose comunque importanti

-Leone Oggi siete insofferenti un po’ infastiditi forse da qualcosa o qualcuno che non vuole capire che quando non e’ aria e’ meglio girare a largo, ma lo capiranno cari Leoni, basta un ruggito fatto bene e l’aria sara’ piu’ fresca

-Vergine Oggi astuti come voi non ce n’e’, va bene per le questioni lavorative, non altrettanto bene per l’amore, chi dovete controllare? E la domanda basilare e’ perche’ ho bisogno di controllare? Giornata un po’ tesa

-Bilancia attenzione a chi vuole gettare fumo negli occhi o vuole incantarvi, non e’ splendido come sembra e’ silenzioso e attento aspetta una mossa falsa per avere la meglio su di voi, ma siccome siete avvisati bastera’ essere attenti e tutto andra’ bene

-Scorpione Siete chiusi in protezione, un po’ silenziosi e attenti, ma in realta’ state riflettendo su questioni economiche e su come gestire spese ed entrate, in realta’ siete assorti nei vostri pensieri, ma anche belli placidi e tranquilli

-Sagittario Chiudete un capitolo definitivamente, e ne aprite subito un altro, non e’ superficialita’ anzi tutt’altro avete riflettuto molto quindi non puo’ che essere positivo questo cambio, anzi per chi e’ ancora titubante non aspettate oltre

-Capricorno Ci saranno scambi di comunicazione sui social con persone amiche state per caso organizzando un momento di allegria e divertimento? Facile di si e fate bene, non si vive solo di ricordi e d’ansia

-Acquario Oggi si taglia velocemente qualcosa che proprio non va ne’ su ne’ giu’, ma anche questo fa parte della crescita, se non serve o fa danni, che ve lo portate a fare dietro? Nulla quindi fate bene a tagliare

-Pesci Oggi la chiave per risolvere questioni l’avete voi decidete se aprire o chiudere per sempre in ogni caso farete la cosa giusta.

Buona giornata a tutti

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale